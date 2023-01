J’étais dans The Apprentice et vivre dans le manoir de 17 millions de livres sterling, c’est comme être en prison

La star de THE Apprentice 2022, Navid Sole, a comparé le fait de vivre dans le manoir de 17 millions de livres sterling de la série à être en prison.

Bien que la BBC débourse 100 000 £ par mois pour héberger les candidats ambitieux de Lord Alan Sugar, Navid, 27 ans, insiste sur le fait que c’est loin d’être une vie de luxe.

Pennsylvanie

L’apprenti star Navid Sole de la dernière série[/caption] Bbc

Le coussin en peluche est l’endroit où vivent les candidats de The Apprentice pendant le tournage[/caption]

Dix-huit entrepreneurs se battent pour un investissement de 250 000 £ vivent ensemble dans le manoir de huit lits et neuf salles de bains à Hampstead, au nord de Londres, pendant le tournage.

C’est sur The Bishops Avenue – surnommé Billionaires ‘Row – et on pense que c’est le pad le plus cher utilisé par l’émission à succès de la BBC.

Mais dans une interview exclusive avec The Sun, le pharmacien Navid a raconté ce que c’est vraiment d’y vivre.

“C’est un manoir de plusieurs millions de livres, mais la moitié du Agréments ne fonctionnaient pas et ils ne voulaient pas les réparer, c’est comme ça ?”, a déclaré Navid.

« L’éclairage était horrible, certaines lumières ne s’allumaient ou ne s’éteignaient même pas et il y avait un sauna et un hammam qui étaient cassés.

« Vous devez partager des chambres. J’étais donc là-dedans avec quatre garçons et la nuit, je pouvais entendre les garçons péter, c’était tellement inconfortable.

« Je suis assez grand, je mesure 1,80 mètre – et les lits sont si petits. Mes jambes dépassaient constamment à la fin.

« Je suis le genre de personne qui a besoin de quatre oreillers et de deux couettes. J’avais l’impression d’être dans un camp militaire.

« La nuit, je devais aller aux toilettes sur la pointe des pieds pour ne réveiller personne. Il faudrait environ 40 minutes pour prendre un ap *** parce que j’étais toujours conscient d’essayer de retourner dans mon lit sans me heurter à quoi que ce soit.

“Je n’ai jamais été en prison auparavant, mais je pense que c’est le genre d’ambiance que ça donne, d’après ce que j’ai vu dans les films.”

Mis à part les problèmes décrits par Navid à l’intérieur du manoir, il dit qu’il y a des règles strictes en place.

« C’est très complet et intense », ajoute-t-il.

«Vous avez des appels de réveil à 4 heures du matin et vous n’avez que 20 minutes pour vous préparer.

« Vous prendrez une tasse de café ou un bagel et c’est parti.

« Il faut être préparé mentalement, avoir ses multi-vitamines et boire beaucoup d’eau.

« Vous ne pouvez même pas parler aux membres de la famille à part un appel téléphonique une fois par semaine.

« Il y a un chaperon qui a cinq minutes au chronomètre et quand le temps sera écoulé, il vous dira de raccrocher.

“Je n’avais pas réalisé que le processus d’apprentissage serait si rigoureux.”

Un porte-parole de l’émission a déclaré: «Le devoir de diligence envers nos candidats est de la plus haute importance pour nous. Nous prenons très au sérieux le bien-être de toute personne impliquée dans The Apprentice et avons mis en place des mesures rigoureuses et solides pour garantir que chacun se sente soutenu. Nous avons une équipe de bien-être dédiée qui est là pour soutenir les candidats tout au long du processus.

Navid a été renvoyé par Lord Sugar après la troisième tâche.

Il a ensuite joué dans Celebs Go Dating et a gagné une armée de fans avec son rire unique et son amitié spéciale avec la co-star Sinitta.

Navid a courageusement dit aux agents de rencontres qu’il était vierge et ne savait pas s’il était plus attiré sexuellement par les hommes ou les femmes.

Bien qu’il n’ait pas trouvé l’amour à la fin du processus, la star de la télé-réalité l’a décrit comme une “expérience incroyable”, ajoutant qu’il ne pouvait pas assez remercier l’équipe dans les coulisses pour “m’avoir donné cette opportunité”.

Instagram

Navid a tout raconté sur son expérience sur The Apprentice[/caption] Bbc

Il a une immense salle de cinéma[/caption] Bbc

Le bar est bien achalandé[/caption] Bbc

Les garçons ont porté un toast à leur succès avec des cocktails[/caption] Bbc

Le salon est assez grand pour les 18 candidats[/caption]