J’étais dans Strictly et Layton Williams est aussi bon qu’un danseur professionnel – les autres célébrités n’ont aucune chance

La star de STRICTLY Come Dancing, Brendan Cole, dit qu’il « se sent désolé » pour les célébrités de cette année parce que Layton Williams est dans l’alignement.

La star du West End est associée au danseur professionnel Nikita Kuzmin et ils ont dominé le classement samedi soir.

Brendan Cole a critiqué la décision de Strictly de signer Layton Williams[/caption] Kévin Dunnett

La star du West End est en tête du classement le week-end dernier[/caption]

Mais Brendan, ancien pro de Strictly, a qualifié la présence de Layton dans la série de « pilule difficile à avaler » pour les autres stars.

S’adressant au Sun au nom de Sky Bingo, Brendan a déclaré : «[Leyton] est un artiste professionnel.

« Je sais qu’il n’a jamais fait de danse de salon auparavant, mais il y a trop de différence entre lui et les autres.

« Je suis désolé pour le reste car ils ne peuvent même pas rivaliser avec cela actuellement. «

Brendan a décrit Layton et Nikita comme étant « absolument brillants », mais a expliqué : « C’est comme s’il y avait deux compétitions en cours. Layton et Nikita, et tout le monde.

Il a ajouté : « Je pense juste que c’est une pilule un peu difficile à avaler pour le reste d’entre eux parce qu’ils ne peuvent pas rivaliser avec elle. Il sera toujours phénoménal à regarder.

Brendan, qui a joué dans Strictly de 2003 à 2018, n’est pas la seule ancienne star à critiquer le casting de Layton dans la série.

James Jordan, ancien membre du Strictly Pro, a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que les danseurs professionnels soient autorisés à faire partie de la programmation.

James a dit BONJOUR ! cette semaine : « Est-ce que j’ai l’impression que Strictly va trop loin en faisant appel à des danseurs professionnels formés ? Oui.

« En fait, je dirais à tous ceux qui envisagent de faire Strictly : ‘Ne faites pas Strictly à moins d’avoir été formé à la danse sous une forme ou une autre, car vous n’avez aucune chance’. »

Layton a joué dans les comédies musicales Billy Elliot et Everybody’s Talking About Jamie.

Le week-end dernier, lui et Nikita ont interprété une samba et ont sérieusement impressionné les juges.

Mais les fans ont également du mal à voir au-delà de la formation professionnelle en danse de Layton.

En gémissant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, l’un d’entre eux a déclaré : « C’est un danseur du West End depuis 12 ans !!! Il est incroyablement bon, a joué Billy Eliiott et MJ dans un thriller, peut-être meilleur que les pros mais coche toutes les cases….

Un autre était d’accord : « Les pauvres autres candidats comme Angela, 78 ans, [Rippon] nous perdons un temps précieux à cocher cette case à cocher un agenda de merde.

Un troisième a écrit : « Comment Layton Williams est-il autorisé à participer à Strictly ? C’est un danseur professionnel. A joué le rôle principal dans Billy Elliott et Michael Jackson. Pas juste. »

