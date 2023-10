J’étais dans Mariés au premier regard et il y a une pièce secrète pendant les dîners que l’on ne voit pas – je suis toujours parti affamé

Les TENSIONS débordent presque toujours lors d’un dîner de Mariés au premier regard – et jusqu’à présent, cette série n’a pas fait exception.

Le couple en guerre Porscha et Terrence a refusé d’entrer ensemble pour le premier, et cette semaine, Laura est restée en colère après que Luke l’ait qualifiée de « chercheuse d’or ».

L’ancienne candidate Amy Christophers dit qu’elle avait l’habitude de les trouver difficiles parce qu’elle était toujours « affamée » à la fin[/caption]

L’ancienne candidate Amy Christophers, qui est apparue dans la série 2021, dit que la moitié de la raison pour laquelle les acteurs de MAFS sont si refoulés est qu’ils meurent de faim à cause de la nourriture « f*****g horrible ».

Ça, et le fait qu’ils tournent depuis 8h30 et ne finissent parfois qu’à 3h du matin.

Elle révèle également qu’il existe des salles secrètes où les acteurs sont retenus avant le mixage – pour s’assurer qu’ils ne parlent pas à d’autres couples au préalable – et avant le dîner, pour les aider à « se dégriser ».

Amy explique : « Vous serez assis à attendre dans une pièce, puis ils vous en sortiront et vous placeront dans une autre pièce.

« Et lentement, vous vous rapprochez de plus en plus de la fête – et vous sortez en chancelant pour ne pas voir les autres couples avant d’entrer, et vous n’avez aucune idée de l’ordre dans lequel vous entrez. »

Pendant le mixage, lorsque les couples commencent à discuter, ils sont autorisés à boire de l’alcool – et Amy dit qu’il n’y a pas de limite.

Mais ensuite, elle affirme qu’ils doivent retourner dans leurs salles de détention pour « se dégriser » pendant que les producteurs préparent la scène du dîner.

« Parfois, cela durait une heure, parfois deux heures », se souvient-elle.

Amy prétend que la nourriture lors des dîners n’est pas excellente.[/caption]

Amy – qui ne contient ni produits laitiers ni gluten – dit que même si la nourriture semble délicieuse devant la caméra, en réalité elle était toujours froide et dans son cas, immangeable.

Elle explique : « Le dîner durait généralement jusqu’à 3 heures du matin. C’étaient de longues journées et je ne mangeais pas.

«La nourriture était horrible, donc je buvais mais je mourais aussi de faim, et tout le monde mange autour de moi.

« La nourriture était également toujours froide, car elle était restée dehors.

« Certaines personnes se le faisaient claquer dans la bouche, mais ce n’était pas pour moi. Je pense qu’il n’y a eu qu’un seul dîner où j’ai vraiment apprécié la nourriture et je pense que c’était vers la fin.

En fait, Amy cuisinait du chili con carne végétalien pour elle-même et sa co-star Marilyse Corrigan, qui ne mangeait pas non plus.

« Nous mangions cela entre le mixage et le dîner, parce que la nourriture était vraiment mauvaise », dit-elle.

Elle ajoute qu’il y a beaucoup d’attente ce jour-là : « Il faut se lever à 8h30 pour faire les plans en roulant en voiture.

« Ensuite, tu pars et fais des vox [talking to camera]à la question « Que pensez-vous du dîner de ce soir ? »

« Et ils doivent faire ça avec tout le monde. »

Fausses amitiés

La semaine dernière, une Porsche est partie en trombe lors d’un dîner[/caption]

Lorsqu’il démarre lors d’un dîner et que quelqu’un éclate en larmes – comme Porscha l’a fait la semaine dernière – l’un des candidats suit généralement.

Mais Amy dit que la personne qui les console est généralement choisie par l’équipe de production, qu’il s’agisse ou non d’amis.

«Ils auraient simplement choisi quelqu’un et auraient dit: ‘Vous vous entendiez tous les deux à l’enterrement de vie de jeune fille’», dit-elle.

« Parce qu’ils veulent savoir ce qui se passe dans ce couple, ils demandent à quelqu’un d’aller emmener quelqu’un discuter.

« Pendant ma série, ils choisissaient des personnes vraiment aléatoires. Ils demandaient simplement à des gens qui n’étaient pas amis d’aller parler.

Nous mangions ça entre le mixeur et le dîner, parce que la nourriture était si mauvaise

Amy Christophe

«Je pense qu’ils ont demandé à Marilyse d’aller parler à Megan de quelque chose, et j’ai pensé: ‘C’est un peu bizarre, je ne pense pas qu’ils se soient même dit trois mots’.

« Parfois, cela n’a pas de sens de savoir à qui ils peuvent parler, mais je suppose que de cette façon, vous obtenez une discussion plus ouverte.

« Cette personne ne sait probablement pas grand-chose de ce qui se passe dans son couple, ce serait donc une conversation très naturelle.

« Si quelqu’un est proche de vous, vous lui avez peut-être déjà envoyé un message et lui avez dit : ‘Oh mon Dieu, il fait ceci, il fait cela’, donc il le saurait déjà et cela ne ressemblerait pas à une véritable conversation. .»

« S’accrocher à des pailles »

Amy, photographiée lors d’un dîner, dit qu’ils duraient souvent jusqu’à 3 heures du matin[/caption]

Amy dit que le fait que les experts aient déjà rendu visite à certains couples, comme Rosaline et Thomas, dans leurs appartements pour leur donner des conseils, laisse entendre qu’ils s’inquiètent du fait que les gens choisissent de partir tôt dans le processus.

« Cela ne s’est jamais produit pendant la nôtre », dit-elle. « On n’a vu les experts qu’aux cérémonies d’engagement, c’est tout.

«Ils se foutent d’eux-mêmes. Ils disent ‘F***, tous ces gens veulent partir parce qu’ils n’ont pas leur personne.’

«Ils s’accrochent à des brins de paille pour essayer d’aider, du genre ‘Nous n’avons même pas encore de couples d’intrus qui arrivent, donc nous devons d’une manière ou d’une autre faire en sorte que cela fonctionne.’

« Mais la nation entière sait que Rosaline et Thomas ne vont pas s’entendre – aucun expert ne peut faire en sorte que cela fonctionne.

« C’est tellement bizarre, c’est comme wow, ils les incitent vraiment à les supplier de rester, en gros.

« Je me sens vraiment mal pour eux dans leur situation. Je ne sais tout simplement pas ce que pensaient les experts. Ce sont des personnes complètement différentes.

Mariés au premier regard continue ce soir à 21h sur E4.

Amy dit que le fait que les experts aient déjà rendu visite à certains couples, comme Rosaline et Thomas, dans leurs appartements pour leur donner des conseils, laisse entendre qu’ils s’inquiètent du fait que les gens choisissent de quitter leurs portes plus tôt que prévu.[/caption]