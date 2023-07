J’étais dans l’un des plus grands spectacles de Disney des années 2000 mais j’ai quitté la célébrité pour être infirmière et j’adore ça

LA VIE a beaucoup changé pour une star des Wizards of Waverly Place de Disney Channel, qui a abandonné le jeu d’acteur pour un travail plus désintéressé.

Jennifer Stone est surtout connue pour avoir joué Harper Finkle dans la série, aux côtés de la superstar de la pop Selena Gomez.

L’actrice a depuis troqué le métier d’actrice pour une toute autre carrière d’infirmière.

Mais garde souvent sa vie loin des projecteurs, mais tient ses fans informés, permettant aux fans d’avoir un petit aperçu de sa vie privée.

La jeune femme de 30 ans a quitté Hollywood pour aller à l’université, où elle a d’abord étudié la psychologie, puis est passée aux soins infirmiers.

Depuis qu’elle a joué dans les quatre saisons de Wizard of Waverly Place en tant que Harper, la meilleure amie d’Alex Russo (Selena Gomez) qui portait des vêtements excentriques, Jennifer n’a joué que dans quelques rôles depuis.

Les Sorciers de Waverly Place : Le Film, Les Sorciers de Waverly Place : Alex Vs. Alex, Mean Girls 2, Dadnapped, Harriet the Spy: Blog Wars et Deadtime Stories ne sont que quelques-uns des rôles joués par Jennifer.

Sa famille attachait beaucoup d’importance à l’obtention d’un diplôme et elle ne voulait pas être la seule sans diplôme, alors elle s’est concentrée sur l’école.

Mais au début de la vingtaine, Jennifer a reçu un diagnostic de diabète auto-immun latent chez l’adulte (LADA), parfois appelé diabète de type 1,5.

Elle a quitté le théâtre peu de temps après avoir reçu son diagnostic.

Cette même année, elle a partagé son histoire sur le podcast Diabetes Connections et comment son diagnostic a affecté sa vie et sa carrière.

En plus de faire face à son diagnostic et d’essayer de garder sa vie privée, Jennifer a été confrontée à une autre crise – COVID-19.

Elle est diplômée de l’école d’infirmières et travaille maintenant aux urgences du Providence Saint Joseph Medical Center à Burbank, à partir de 2020, selon Deadline.

Jennifer a décroché son emploi aux urgences juste au moment où la pandémie de COVID-19 décollait.

Jennifer a déclaré: «Je ne peux parler que pour moi parce que je pense que chaque infirmière et chaque personne a sa propre façon de gérer la vie. Je pense qu’en tant qu’infirmière, vous êtes beaucoup plus touchée et pour être honnête, je vois les choses de cette façon : pendant un quart de travail de 12 heures, ce n’est pas à propos de moi. Il s’agit de me mettre de côté pour aider quelqu’un d’autre.

« J’essaie de rester vraiment concentré pendant ces 12 heures pour être aussi efficace et utile que possible, puis décompresser lorsque je rentre à la maison. Je suis une grande fan des bains moussants, de Drag Race et de regarder des émissions médicales, donc je pourrais regarder quelqu’un d’autre le faire », a-t-elle poursuivi.

Jennifer a ajouté qu’elle avait une famille et des amis vraiment solidaires avec qui elle pouvait parler à tout moment.

Jennifer a révélé à Beyond Type 1 en 2018 qu’elle souhaitait étudier les sciences infirmières pour « mieux comprendre sa maladie ».

L’année dernière, elle a filmé The Perfect Night et a participé à d’autres projets tout en travaillant des quarts de 12 heures aux urgences.

