J’étais dans le public de Pointless – la BBC n’a même pas pu remplir le studio et a utilisé des astuces pour le faire paraître plein

Un FAN de l’émission de la BBC, Inutile, a levé le voile sur les véritables événements dans les coulisses et sur la façon dont les producteurs “simulent” un public.

Sur le site d’agrégation de nouvelles sociales, Reddit, un utilisateur a partagé comment la BBC n’a pas été en mesure de remplir le studio avec des membres du public pour la populaire émission de connaissances générales.

Un fan de l’émission de quiz de la BBC a partagé des secrets des coulisses[/caption]

Ils ont révélé comment le diffuseur est incapable de remplir l’espace d’audience[/caption]

En réponse à un message sur l’accès au tournage de l’émission dirigée par Alexander Armstrong, un utilisateur a écrit: «Je suis allé à un tournage de Inutile il y a quelques années quand c’était encore à White City.

“Bien qu’ils aient pu accueillir un public d’environ 100 personnes, nous avons à peine rempli les deux premiers rangs avec 20 personnes.”

L’émission, réalisée par la société de production Banijay pour la BBC, a été lancée en 2009 et a déjà été tournée au Television Center de White City jusqu’en 2013, date à laquelle elle a été transférée aux studios Elstree.

L’utilisateur de Reddit a continué à révéler comment les producteurs ont créé l’illusion d’un public complet et a ajouté: “C’était assez amusant de le regarder à la télévision, ils ont dû utiliser des plans très serrés de nous pour ne pas montrer les rangées de sièges vides.”

Ils l’ont ensuite comparée à l’émission rivale As Yet Untitled présentée par Alan Davies sur Dave, louant la popularité et détaillant le nombre de personnes qui voulaient la regarder filmée en direct.

Ils ont dit: “Cependant, quand je suis allé voir As Yet Untitled à Hammersmith, la file d’attente faisait le tour du pâté de maisons 45 minutes avant les portes.”

Le débat s’est ensuite déplacé sur la façon d’entrer dans les émissions les plus courantes avec des suggestions, notamment prendre un livre et quelque chose sur lequel s’asseoir pendant que vous faites la queue.

Un autre utilisateur a révélé que l’heure à laquelle vous allez fait une différence, ils ont dit: “Quand j’allais à Have I Got News For You, j’étais toujours bien arrivé une heure à l’avance – et c’était une émission populaire en soirée.”

Inutile est diffusé en semaine sur BBC One à 17h15.

