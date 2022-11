J’étais dans I’m A Celebrity et un concurrent “manipule” le camp

UNE ANCIENNE camarade de camp I’m A Celebrity a révélé qu’elle croyait que l’une des stars de la série “manipulait” le camp.

Gillian McKeith a aujourd’hui parlé en exclusivité au Sun de ses réflexions sur la série jungle de cette année.

Gillian McKeith donne son avis sur la nouvelle série de I'm A Celebrity

La star de la télévision, qui soutient Mike Tindall pour le succès cette année, a produit certains des moments les plus mémorables de I’m A Celeb tout en repoussant les essais en 2010.

La star de You Are What You Eat s’est évanouie deux fois dans l’émission en 2010, mais a été interpellée pour son “théâtre” après que les téléspectateurs l’aient aperçue en train de baisser son haut alors qu’elle était supposée inconsciente.

Mais en parlant au Sun, Gillian nous a dit qu’elle pensait que le politicien Matt Hancock “manipulait” les autres stars.

Elle a déclaré: «Vous avez l’impression qu’il manque de conscience de soi, mais quand il s’agit de politiciens, ils sont si intelligents, ils sont très bons pour tisser les gens dans leur toile et se faire paraître extrêmement aimables, gentils et attentionnés.

“Il démontre toutes ces qualités dans la série, alors bien sûr, il pourrait nous manipuler parce que les politiciens ne sont-ils pas comme ça?”

Sans se retenir, Gillian a ajouté: «C’est totalement le spectacle de Matt Hancock, à 100%.

«Je ne suis pas d’accord avec le fait que des députés en exercice quittent leur travail pour aller faire un autre travail et abandonnent leur circonscription pour laquelle ils sont payés pour faire du travail. Cela n’a aucun sens pour moi.

« C’est complètement faux, je ne comprends pas pourquoi il ne voit pas ça. Il faut être complètement sourd pour ne pas comprendre cela, surtout à la lumière d’où nous venons.





Mais dans un moment de réflexion, elle a déclaré: “Cela dit, Matt Hancock se présente également très bien, il est tellement aimable, il est comme le gars que vous voudriez connaître.

“Il est très doué pour faire ça. Je pense que s’il n’est pas sorti le premier, il a une chance de gagner.

“Ce sera extrême – il sera soit le premier à sortir, soit en lice pour gagner.”

“LES HYPOCRITES”

Pendant ce temps, les fans de la nuit dernière ont critiqué certains des camarades de camp de Matt comme étant “hypocrites” après s’être moqués de lui.

L’arrivée de l’ancien secrétaire à la Santé la semaine dernière a certainement ébouriffé quelques plumes dans le camp.

Des personnalités comme Sue Cleaver de Corrie, l’icône de la pop Boy George et le DJ radio Chris Moyles ont clairement exprimé leur opinion sur la question.

Depuis son arrivée tardive aux côtés du comédien Seann Walsh, les célébrités se sont jetées sur le député en disgrâce, qui a enfreint ses propres règles de verrouillage en embrassant un assistant l’année dernière.

Cependant, certains fans ont souligné qu’ils avaient également fait du mal dans le passé.

En 2012, Chris était impliqué dans un stratagème d’évasion fiscale.

Sue, qui joue Eileen Grimshaw dans Coronation Street, a été condamnée pour conduite en état d’ébriété en 2010.

En 2008, Boy George a été reconnu coupable d’agression et de séquestration.

