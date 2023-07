J’étais dans cette série de Love Island et il y a une énorme règle pour le casting qui n’est jamais montré à la caméra – je détestais ça

Leah Taylor de LOVE Island a parlé des règles que les insulaires doivent suivre dans la villa.

Le joueur de 25 ans a tout dévoilé dans une récente vidéo TikTok.

Leah Taylor a parlé des règles de Love Island qu'ils devaient suivre dans la villa

Leah a récemment été larguée de l’émission ITV2 aux côtés du beau Montel McKenzie.

La propriétaire de l’entreprise a été occupée à reprendre une vie normale au Royaume-Uni, mais a été occupée à répondre à des questions sur son expérience sur la plate-forme de médias sociaux.

Un fan lui a demandé : « Sont-ils stricts là-dedans ? Comme quoi seraient-ils stricts?

Leah a déclaré: «Il y a pas mal de règles. Alors je n’en ferai qu’un…

«L’une des règles était que quand il faisait nuit, tout le monde se préparait pour se coucher, il fallait aimer attendre à l’étage pour aimer tous se coucher ensemble et littéralement j’étais toujours le premier prêt et la plupart du temps Jess aussi pour être juste, alors nous nous sommes juste assis sur le canapé et nous nous sommes endormis ou comme rire ou rien.

«Il y aurait des moments étranges où, je ne sais pas pour vous, mais je suis comme une personne qui se couche tôt et j’adore être au lit.

« Quoi qu’il en soit, nous aimerions rester assis là et attendre qu’on nous dise de descendre comme si c’était l’une des règles.

« Une fois, j’ai juste dû aller me coucher. »

Cela survient après qu’une querelle de Love Island a été révélée.

Depuis qu’elle a récupéré son téléphone, Leah a appuyé sur le bouton de suivi sur Instagram pour certains de ses compatriotes insulaires – mais un couple n’a pas réussi.

Depuis son retour au Royaume-Uni, Leah n’a pas suivi Ella Thomas et Whitney Adebayo sur les réseaux sociaux, alors qu’elle s’est assurée d’ajouter Kady McDermott et Molly Marsh.

Leah était la plus proche de Kady et Molly à la villa, et Kady était particulièrement furieuse après que Leah ait été renvoyée chez elle.

En regardant Scott van der Sluis et Amber Wise, qui sont restés en sécurité tout au long, elle a fait rage : « Est-ce une blague ? Vous n’êtes même pas un couple.

Les Islanders ont dû attendre que tout le monde soit prêt à se mettre au lit