J’étais dans Bake Off et les poignées de main de Paul Hollywood ne sont pas justes

La star de BAKE Off, Sandro Farmhouse, a accusé Paul Hollywood d’être avare de ses poignées de main.

La poignée de main hollywoodienne est le prix scintillant que Paul remet aux boulangers fatigués après des heures de dur labeur sous la tente de Channel 4.

Le juge de Bake Off, Paul Hollywood, est traditionnellement difficile à satisfaire et n'offre une poignée de main que dans des circonstances exceptionnelles.

La star de Bake Off, Sandro Farmhouse, a été vidée de rater une poignée de main après avoir remporté le titre de boulanger vedette

Une légende de l’émission a manqué et a adressé une marque de félicitations et a déclaré que c’était injuste – après avoir impressionné Paul et Prue Leith avec ses pâtisseries magistrales et même remporté le titre de boulanger vedette.

« De quoi s’agit-il? Ce n’est pas égal », a déclaré Sandro au Sun à propos du camouflet.

« Il a dit qu’une de mes recettes était parfaite. Je pense que cela équivaut à une poignée de main ? Donc j’attends toujours.

« Je pense aussi pas plus d’une poignée de main par épisode ! Vous ne pouvez pas donner deux pour deux personnes pour un seul défi.

«Ensuite, j’attends, de la crème sur les mains, je me lave les mains. Préparé spécialement pour que ces mains soient serrées.

Hier soir, les téléspectateurs ont vu Paul, 57 ans, revenir sous la célèbre tente avec un tout nouveau geste d’appréciation et cela a déclenché une frénésie en ligne.

Le boulanger aux yeux bleus est allé plus loin que jamais – en serrant dans ses bras un candidat déconcerté.

« J’essaie maintenant de déterminer ce qui est le plus précieux ; une poignée de main de Paul Hollywood ou un câlin ! un téléspectateur a été ravi de X, ancien Twitter.

Un autre a déclaré : « Le Hollywood Hug deviendra-t-il la nouvelle poignée de main hollywoodienne ?

Et un troisième téléspectateur surpris a noté : « Oubliez la poignée de main de Paul Hollywood, il y a eu un câlin de Paul Hollywood… »

Bien que le rêve de Sandro de remporter une poignée de main ne soit pas devenu réalité, sa carrière s’est épanouie depuis son passage dans la série.

Cette année, il s’est associé à l’association caritative anti-intimidation The Diana Award, qui a lancé sa campagne #BackToBullying pour mettre en lumière les milliers d’écoliers qui ont peur d’aller à l’école parce qu’ils ont été victimes d’intimidation.

À propos de la campagne, Sandro a déclaré au Sun : « Je ne me suis pas seulement senti victime d’intimidation à l’école. Je pense que cela a également affecté ma vie d’adulte dans mon emploi, le genre de sentiment de ne pas être assez bien et le fait que la direction me dise certaines choses.

« Développer cette résilience à l’école m’a aidé à développer ma résilience tout au long de ma vie d’adulte. Tu es allé à l’école tous les jours, quoi qu’il arrive, n’est-ce pas ?

«C’était la même chose avant Bake Off. Je ne voulais pas abandonner quelque chose que je voulais faire. Peu importe ce que disaient les petits sons dans ma tête.

Montrez votre soutien aux enfants alors qu’ils font face au #BackToBullying cette année. Vous pouvez regarder la vidéo de la rentrée scolaire ici.

Sandro[/caption]