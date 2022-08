J’étais comparée à Nelson Mandela, déclare Meghan Markle dans une interview explosive

MEGHAN se délecte d’être comparé au combattant de la liberté sud-africain Nelson Mandela dans une interview avec un magazine.

Elle s’est souvenue d’un moment où elle a assisté au Roi Lion dans le West End de Londres en 2019.

Meghan a déclaré qu’un membre de la distribution d’Afrique du Sud lui avait dit qu’ils avaient célébré le mariage avec le prince Harry.

Elle a révélé: “Il a dit:” J’ai juste besoin que vous sachiez: lorsque vous vous êtes marié dans cette famille, nous nous sommes réjouis dans les rues comme nous l’avons fait lorsque Mandela a été libéré de prison. ”

La duchesse de Sussex, 41 ans, s’adressait au magazine américain The Cut dans une interview explosive dans laquelle elle affirmait que Harry lui avait dit “j’ai perdu mon père” lors de leur séparation amère du Megxit avec la famille royale.

Et elle a en outre suggéré que c’était la décision d’Harry de rester à l’écart de son père.

Se référant à sa relation avec son père Thomas Markle et à la fureur suscitée par le Megxit, Meghan a déclaré: “Harry m’a dit:” J’ai perdu mon père dans ce processus.

“Ce n’est pas forcément la même chose pour eux que pour moi, mais c’est sa décision.”

Le prince Charles, 73 ans, aurait été attristé par la citation d’hier soir.

Preuve supplémentaire de la division profonde au sein de la famille, il est également apparu que Harry et Meghan ne le verront pas, lui, la reine ou William et Kate lorsqu’ils viendront au Royaume-Uni la semaine prochaine.

Les Sussex – qui arrivent lundi – ne devraient pas se rendre à Balmoral pour voir Sa Majesté à moins qu’un différend sur la sécurité ne soit résolu.

Il est également entendu qu’il n’est pas prévu pour Harry de voir Charles – qui sera également en Écosse – ou le duc et la duchesse de Cambridge, qui emménageront dans leur nouvelle maison à Windsor la semaine prochaine.

Harry affirme que lui et sa famille ne sont pas en sécurité pour visiter le Royaume-Uni sans gardes de sécurité et attendent toujours qu’un panel du ministère de l’Intérieur décide s’ils sont éligibles à la protection de la police Met.

‘Moments précieux’

Sa biographe Angela Levin a déclaré au Sun: “La résidence royale de Balmoral est l’un des endroits les plus sûrs au monde, donc l’idée qu’un manque de sécurité empêcherait Harry de visiter est ridicule.

“Ce sont des moments précieux qu’il pourrait passer avec sa grand-mère.”

Hier soir, le chroniqueur de Sun, Piers Morgan, a critiqué les commentaires de Meghan.

Il a déclaré: «Même selon les normes de Markle, il s’agit d’une charge révoltante d’auto-agrandissement, de mauvaise foi et d’hypocrisie de dénigrement royal.

“La seule anecdote de Mandela m’a fait bâillonner.

« Comment ose-t-elle utiliser son titre pour continuer à saccager l’institution qui le lui a donné ? Sans vergogne et honteux.

Quelques heures après la publication de l’interview, Omid Scobie, considéré comme le porte-parole officiel du couple, a déclaré qu’il y avait eu “confusion”.

Il a écrit: “Je comprends que le prince Harry fait en fait référence à la perte de son propre père par Meghan, et Meghan dit qu’elle ne veut pas que Harry perde le sien.”

Les éditeurs ont refusé de commenter la “confusion” d’hier soir, mais une source proche du magazine a insisté sur le fait que cette ligne était une citation directe de l’interview.

Buckingham Palace a également refusé de commenter.

Meghan – dont l’interview a marqué le lancement de son podcast Spotify Archétypes – a affirmé qu’elle était “heureuse” de quitter le Royaume-Uni car “juste en existant, nous bouleversions la dynamique de la hiérarchie” de la famille royale.

“Le pardon est vraiment important”

Lorsqu’on lui a demandé si le pardon était possible après le départ du couple du cabinet en 2020, la duchesse a déclaré qu’elle avait “fait un effort actif”.

Elle a ajouté: “Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d’énergie pour ne pas pardonner.

«Mais il faut beaucoup d’efforts pour pardonner. J’ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire.

« J’ai beaucoup à dire jusqu’à ce que je ne le fasse pas. Aimez-vous ça? Parfois, comme on dit, la partie muette fait toujours partie de la chanson.

Elle a ajouté: “Je peux parler de toute mon expérience et faire le choix de ne pas le faire.”

Harry et Meghan, qui arrivent au Royaume-Uni lundi, ne devraient pas se rendre à Balmoral pour voir la reine Crédit : EPA

Le prince Harry a parlé de sa relation difficile avec Charles – disant précédemment à la reine du talk-show américain Oprah Winfrey que son père avait cessé de prendre ses appels et l’avait coupé financièrement après sa démission en tant que membre senior de la famille royale.

Le chat mag a eu lieu dans le manoir du couple de 11,5 millions de livres sterling à Montecito, en Californie.

Allison P. David de The Cut a écrit qu’ils travaillaient à partir de “deux fauteuils club moelleux placés côte à côte derrière un seul bureau, faisant face à la pièce comme des trônes”.

Le duc aurait déclaré: “La plupart des gens que je connais et beaucoup de membres de ma famille ne peuvent pas travailler et vivre ensemble.”

Meghan a révélé qu’elle prévoyait de relancer sa propre page Instagram après une absence de cinq ans et a nié que le couple – qui a des enfants, Archie, trois ans et Lilibet, un an – prévoyait une émission de télé-réalité.

Mais elle a laissé entendre qu’ils travaillaient avec la réalisatrice américaine Liz Garbus sur un “documentaire historique” sur elle et “l’histoire d’amour” de Harry.

5 citations sur la paume du visage VOICI cinq des moments les plus loufoques de l’interview de Meghan sur le curling des orteils. Ils ont acheté le manoir de Montecito après avoir repéré deux palmiers réunis. Harry a dit : « Mon amour, c’est nous ». Quand Archie les dépasse, il dit «Salut, maman. Salut, papa. Meghan l’a comparée, elle et Harry, au sel et au poivre parce qu’ils « bougent toujours ensemble ». Lorsque Meghan et Archie reviennent de la crèche, Harry sort pour les rencontrer et commence à danser sur son propre beatbox, avec Meghan se joignant à eux. Meghan a qualifié son entreprise et celle de Harry de “start-up”, malgré leurs contrats de plusieurs millions avec Netflix et Spotify La pièce met un point d’honneur à révéler à portée de main Harry une fois réparé l’arroseur de son copain Victoria Jackson.

N’ayant reçu aucune indication claire sur le fait d’être un membre de la famille royale, Meghan a déclaré: «J’étais une actrice.

“Tout mon travail consistait à” Dis-moi où me tenir. Dis-moi quoi dire. Dis-moi comment le dire. Dis-moi quoi porter, et je le ferai ».

« Et j’arriverai tôt, et je préparerai probablement quelque chose pour l’équipe.

“Ouais. Cela aurait été vraiment utile. Cela aurait été un tutoriel très important à avoir avant tout cela.

Meghan a également nié qu’ils prévoyaient une émission de télé-réalité, mais a laissé entendre qu’ils travaillaient avec Liz Garbus sur un “documentaire historique” sur elle et “l’histoire d’amour” de Harry.

Elle a déclaré : « Je ne lis aucune presse. Donc je ne sais pas ce qui est confirmé. Je vais vous dire que Liz Garbus est incroyable. Liz Garbus a également travaillé sur Pearl.

Elle a ajouté : “Lorsque les médias ont façonné l’histoire autour de vous, c’est vraiment agréable de pouvoir raconter votre propre histoire.”

Dans un autre aperçu de la vie de famille, Meghan révèle qu’elle a enseigné à Archie, trois ans, l’importance des bonnes manières.

Se référant à l’expression « le sel et le poivre sont toujours passés ensemble », elle a déclaré : « Vous ne déplacez jamais l’un sans l’autre.

“C’est moi et Harry. Nous sommes comme le sel et le poivre. Nous avançons toujours ensemble.”

L’interview approfondie intervient après qu’elle a révélé dans son nouveau podcast la semaine dernière qu’elle avait “ressenti la négativité” d’être étiquetée “ambitieuse” après avoir rejoint le cabinet.