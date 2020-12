Passer du temps avec des proches est un engagement que certains d’entre nous redoutent dans les jours qui précèdent Noël.

Et après que Boris Johnson a annulé les plans de fête pour des millions de personnes, beaucoup seront secrètement ravis de ne pas avoir à voir certains membres de la famille.

Un homme du hotspot Covid de Thurrock a dit ce que beaucoup d’entre nous pensons, mais peu sont prêts à admettre à haute voix – « c’est une bonne idée » qu’il n’aura pas à s’asseoir en face de sa belle-mère en face an.

L’homme, dont le nom est inconnu, a été filmé lors d’une vox-pop dans l’Essex, aux nouvelles de la BBC hier soir. Il a déclaré au journaliste: « C’est un peu une touche vraiment parce que j’étais censé aller chez les belles-mères. Mais je ne dois pas y aller maintenant, donc c’est une bonne idée. À plus tard.’

Son visage a éclaté d’un sourire alors qu’il se délectait de son nouveau plan de Noël pour rester à la maison au milieu d’une augmentation rapide des cas de coronavirus.

Boris Johnson a révélé que des pans de Londres et du sud-est de l’Angleterre entraient dans une nouvelle série de restrictions sévères lors d’une conférence de presse samedi soir.

Il a déclaré: « Je sais à quel point les gens investissent en émotion à cette période de l’année et à quel point il est important, par exemple, que les grands-parents voient leurs petits-enfants, que les familles soient ensemble.

«Je sais donc à quel point ce sera décevant. Mais nous avons dit tout au long de cette pandémie que nous devons et nous serons guidés par la science.

«Lorsque la science change, nous devons changer notre réponse.

Les règles de niveau 4 ont fermé les magasins non essentiels et interdit aux familles de se réunir à Noël, obligeant des milliers de personnes à annuler leur projet de rencontrer jusqu’à trois ménages dans une bulle pendant cinq jours pendant la période des fêtes.

Ailleurs dans le pays, les bulles de Noël ne peuvent se former que le jour de Noël, plutôt que du 23 au 27 décembre.

Le nombre de cas de coronavirus enregistrés à Thurrock a grimpé de 987 au cours du week-end – 6546 personnes ayant été testées positives, a rapporté la Thurrock Gazette.

La région a le taux d’infection le plus élevé d’Angleterre, car l’analyse montre que Thurrock connaît la propagation de l’infection la plus rapide, avec 1841 nouveaux cas enregistrés au cours des sept jours précédant le 16 décembre, soit l’équivalent de 1056,0 cas pour 100000 habitants.

C’est de 387,2 en sept jours au 9 décembre.

L’homme a salué le journaliste alors qu’il se dirigeait vers sa journée après avoir dit à l’équipe de presse « c’est une bonne idée » de rester à la maison pour Noël

Des restrictions de niveau 4 s’appliquent à Londres, Kent, Essex, Buckinghamshire, Berkshire, Surrey, Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings, qui étaient tous auparavant au niveau 3.

Hancock a suggéré que les mesures plus strictes – qui obligent environ un tiers de la population anglaise à rester à la maison, sauf pour des raisons essentielles telles que le travail – pourraient rester en place jusqu’à ce que les vaccins soient plus largement disponibles.

« Nous avons un long chemin à parcourir pour régler ce problème », a déclaré Hancock à Sky News.

«Essentiellement, nous devons mettre en place ce vaccin pour assurer la sécurité des gens. Compte tenu de la vitesse de propagation de cette nouvelle variante, il sera très difficile de la garder sous contrôle jusqu’à ce que le vaccin soit déployé.

Samedi, le professeur Chris Whitty a déclaré lors d’un briefing à Downing Street qu’il y avait eu une augmentation « vraiment spectaculaire » de la proportion de cas vus avec une nouvelle variante.

Les tests de dépistage suggèrent que dans le sud-est de l’Angleterre, 43% du virus était désormais la nouvelle variante, dans l’Est, 59% et à Londres 62%.

On pense que la nouvelle souche s’est répandue le long d’un couloir allant du Kent à Londres, avant de semer dans la capitale, puis de se propager aux Home Counties via des itinéraires de banlieue. Le Bureau des statistiques nationales a estimé que 567 300 personnes avaient Covid la semaine dernière, contre 481 500 sept jours plus tôt.

Les mutations du coronavirus ont provoqué des modifications de la protéine de pointe à l’extérieur (indiquée en rouge), qui est ce que le virus utilise pour se fixer au corps humain (Illustration originale du virus par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis)

Mais tout le monde n’a pas été déçu par l’annulation de Noël, comme l’a révélé hier soir une vox pop de Londoniens.

Les téléspectateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leur amusement face à l’attitude positive de l’homme envers un Noël plus calme.

L’un d’eux a déclaré: «Je suis d’accord avec lui. Je n’ai pas revu ma mère depuis février. Résultat. Boris fait un travail fabuleux. Si nous pouvons arriver à l’été que ma famille et moi ne soyons pas obligés de la voir avant 2022, ce serait le prix le plus élevé.

Les téléspectateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leur amusement face à l’attitude positive de l’homme envers un Noël plus calme, tandis que d’autres étaient moins qu’impressionnés par son attitude

Un autre a ajouté: « Je parie qu’il obtiendra un clip quand elle verra cela. »

L’un d’eux a écrit: « J’ai eu plus de facilité à comprendre les gens en Écosse que ce type. Quelque chose à propos de sa belle-mère ??? ‘

Un autre a écrit: « Croyez-moi, il y en a beaucoup à travers le pays qui savourent secrètement un Noël tranquille. »

L’un a ajouté: «Brillant! … Une fois que j’ai compris ce qu’il a dit!

D’autres ont été moins qu’impressionnés, comme l’un d’eux a déclaré: « Quelle tristesse que tant de personnes utilisent Covid comme excuse bienvenue pour ne pas voir des parents âgés. Qui voudrait épouser ce charmeur …