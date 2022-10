J’étais caché des patrons au travail parce que je suis l’homme le plus tatoué de Grande-Bretagne – c’est injuste

L’homme le plus tatoué de Grande-Bretagne a affirmé qu’il était “caché” de ses managers au travail à cause de son apparence extrême.

King Body Art, qui a 90% de son corps encré, dit qu’il a été traité différemment alors qu’il travaillait dans un centre d’appels et qu’il a été remanié hors de la vue de la direction.

Matthew Whelan a 90% de son corps encré

Il dit que son apparence extrême l’a amené à être caché des managers au travail Crédit : Twitter / @King_Body_Art

Né Matthew Whelen et connu de ses amis sous le nom de B-Art, les nombreux mods corporels de l’homme de 42 ans incluent un globe oculaire teint et un tatouage de tête Jeremy Kyle Show.

Il a déclaré au Daily Star: “Cette apparence, ce look alternatif extrême peut restreindre les gens et m’a restreint dans le passé, même lorsque j’ai eu un emploi.

“J’ai été traîné d’un bureau à l’autre quand je travaillais dans un centre d’appels. Les managers arrivaient alors ils ont décidé de déménager dans le bureau.

“La personne qu’ils ont dû déplacer, c’était moi. J’ai été déplacé d’un bout du bureau vers le bas lorsque les responsables sont arrivés.”

Il a ajouté que son apparence rendait également un peu plus difficile de trouver du travail en premier lieu, en disant: “Vous vous imposez des restrictions ultimes en ayant l’air différent. Ce ne sont pas seulement des gens alternatifs.”

B-Art a ensuite critiqué les employeurs pour ne pas avoir donné une chance aux personnes alternatives et a déclaré que les codes vestimentaires ne devraient être appliqués que sur les vêtements et non sur l’apparence physique.

Il a également déjà critiqué des femmes “superficielles” qui le rejettent, ou même lui demandent de sortir, sur la base de son art corporel et a même été poignardé dans ce qu’il a appelé un “crime de haine” anti-encre.

Malgré cela, son look extrême a présenté ses propres opportunités, comme aider à décrocher des rôles d’acteur pour le toxicomane basé à Birmingham.

Ceux-ci ont inclus des parties dans les médecins de la BBC, entre autres.

Cependant, même dans le secteur du divertissement, son encre a limité ses options, le voyant souvent catalogué comme des prisonniers ou des criminels.

Il a dit: “Je ne vais pas apparaître dans Downton Abbey en tant qu’acteur, n’est-ce pas? À moins d’avoir une scène alternative ou que quelqu’un trébuche ou quelque chose que je suppose.”

Cela dit, King insiste sur le fait qu’il aime la vie comme une “œuvre d’art vivante” et qu’il n’a pas l’intention de ralentir.

Il prévoit de remplir le peu de peau blanche qu’il lui reste et publie régulièrement sur son parcours de tatouage sur les réseaux sociaux.

D’autres mods incluent une langue fourchue et le retrait de ses mamelons, tandis qu’un implant en forme de plumeau lui a presque fait perdre un bras après que son corps l’a rejeté.