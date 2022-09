J’étais avec Charles lors de son dernier jour de travail en tant que prince de Galles – il m’a accueilli avec une générosité typique

QUAND j’ai rencontré Charles à Dumfries House en Écosse mercredi, il était toujours SAR le prince de Galles.

Lui ou moi ne savions pas que lorsque nous parlions, le lendemain, il serait roi.

Vingt-quatre heures plus tard, il reçut la pire nouvelle possible, sa mère bien-aimée et notre reine adorée étaient décédées et la nation était plongée dans le deuil.

J’ai vu Charles lors de ce qui allait devenir son dernier jour de travail en tant que prince de Galles, avant qu’il ne se précipite d’Ayrshire au chevet de sa mère à Balmoral le lendemain matin.

Avec une générosité typique, Charles m’a accueilli pour en savoir plus sur certaines des histoires incroyables de médecins nominés dans nos prix Who Cares Wins.

Et notre rencontre a bien sûr été capturée par notre légendaire photographe royal Arthur Edwards, qui photographie le Prince depuis plus de 40 ans.

Comme toujours, Son Altesse Royale était extrêmement courtoise et fascinée d’entendre parler des efforts héroïques de certains des héros britanniques de la santé.

Mais j’ai rencontré notre roi actuel à plusieurs reprises dans le passé et je pouvais dire qu’il n’était pas lui-même.

Il avait l’air sous tension, comme un homme avec le poids du monde sur ses épaules.

Au cours de notre conversation, j’ai montré à Son Altesse Royale la première photo de ses petits-enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, commençant une nouvelle école, qui avait été communiquée aux médias peu de temps avant notre rencontre.

Il était ravi du doux claquement, mais avait l’air ému, presque au bord des larmes pendant un moment.

Quand je l’ai rencontré dans le passé, il est toujours jovial et joyeux, faisant souvent une boutade, suivie d’un grand rire.

Mais cette fois j’ai senti que la légèreté manquait. C’est une chose à laquelle j’ai beaucoup pensé lors de mon voyage de retour.

Mais cela témoigne de la force de caractère de Charles qui, malgré ce qui a dû être une situation en évolution grave avec la santé de sa mère bien-aimée en arrière-plan, il a terminé une journée complète de réunions et d’engagements à Dumfries House mercredi.

Ce jour-là, il a également pris la parole lors du Global Allergy Symposium, organisé dans la propriété historique.

Là, il a promis aux parents de Natasha Ednan-Laperouse – décédée d’une grave réaction allergique après avoir mangé un sandwich Pret – que sa fondation s’associerait à leur travail.

À mon arrivée, le personnel m’a également dit que Charles se promenait toujours quotidiennement dans le domaine de Dumfries chaque fois qu’il était en résidence.

Le personnel plaisante sur la façon dont leur patron prépare toujours une nouvelle ramification du programme de la fondation, qui offre une formation professionnelle dans un éventail de domaines aux jeunes des communautés locales de l’Ayrshire, l’une des régions les plus défavorisées d’Écosse.

C’est cette passion, cette éthique de travail, ce dynamisme et cette compassion qui feront sans aucun doute avancer le roi Charles III en tant que monarque.