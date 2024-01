Il était finalement midi le 6 janvier. Le Congrès était sur le point de commencer à compter les votes, et nous devions publier notre histoire avant cette date, alors Daniel et moi nous sommes rendus dans une cafétéria du Sénat pour prendre un déjeuner et préparer notre histoire illustrant le triste état de la situation. les manifestants pro-Trump que nous avions interviewés devant le Capitole américain. Il m’a envoyé ses citations et je les ai déposées dans un document Google, nous tapant tous les deux des descriptions et des noms à une vitesse fulgurante tout en avalant des sandwichs et en buvant des Snapples. Daniel est sorti pour obtenir d’autres citations pendant que je terminais, et était sur le point d’appuyer sur « envoyer » lorsque notre éditeur m’a envoyé un message avec un lien : « Pouvez-vous vérifier cela ? On dirait que certaines personnes tentent de s’introduire dans le Capitole.

Il s’agissait d’un tweet contenant une vidéo de plusieurs dizaines de personnes portant des chapeaux orange se précipitant vers les portes de l’entrée nord. J’ai roulé des yeux. C’était probablement une bande de hooligans obsédés par les mèmes qui essayaient de faire passer Naruto devant les gardes, et rien n’en sortirait, car il y avait très certainement une sécurité de premier ordre au Capitole qui s’en occuperait. (Il y en avait, n’est-ce pas ?) Mais les détails colorés étaient des détails colorés, alors j’ai mis le reste de mon sandwich dans ma bouche et j’ai quitté le bâtiment.

“Je pourrai rentrer à l’intérieur au cas où les choses deviendraient folles, n’est-ce pas ?” J’ai demandé à un membre de la police du Capitole en sortant du bâtiment.

“Oh, bien sûr, mademoiselle”, dit-il avec un sourire professionnel.

Je me suis rapproché d’un correspondant de guerre qui m’avait donné des exercices sur la façon de couvrir les troubles civils et sur ce qu’il fallait faire si une foule devenait violente. Ce n’était pas impossible aujourd’hui. Les membres du Congrès pro-Trump avaient déjà semé l’idée que Black Lives Matter et les manifestants antifa viendraient se noyer et attaquer les patriotes épris de Trump – et ces patriotes avaient le droit de se défendre. Les Proud Boys, les bagarreurs de rue de droite connus pour se battre avec les gauchistes dans les rues, tenteraient probablement de tabasser les contre-manifestants sous prétexte de protéger les partisans de MAGA. Et les milices…

Attendez, Je pensais. Je n’avais jamais affronté une milice de près auparavant. Que feraient les milices ici ? Ils ne peuvent pas introduire d’armes à Washington. Alors s’ils protestaient, où voudraient-ils se battre ?

J’ai envoyé un texto à Jared Holt, un chercheur de l’Atlantic Council qui traquait depuis longtemps les groupes de droite. « Existe-t-il une cible naturelle pour les miliciens si les choses tournent mal ?

« Le Capitole pour eux. Les milices mènent moins de combats de rue », a-t-il répondu. « Si de grandes bagarres éclatent lors des événements, nous pourrions les voir agir, mais en général, leur colère est dirigée contre le gouvernement. »

Bien sûr, Je pensais. L’année dernière a prouvé que les milices affronteraient la police si elle se sentait menacée, et qu’elles avaient cette manie d’occuper les bâtiments du Capitole de l’État sous prétexte que ces lieux appartenaient à « Nous, le peuple » – une expression de la Constitution qui avait été déformée en leur déclaration de droit. Cet été-là, des membres de milices armées étaient apparus lors de manifestations anti-confinement contre le COVID devant les bâtiments du Capitole des États à travers le pays. Ces derniers mois, ils avaient commencé à se rassembler autour des bâtiments gouvernementaux – palais de justice, centres de vote – dans les États où le vol devait être stoppé.

“Il est logique que tout le monde espère que BLM ou antifa se manifestent”, ai-je répondu. “Parce que le coût d’une attaque contre le Capitole est trop élevé.”

En quittant le bâtiment, je révisais mentalement les leçons du correspondant de guerre. Il y avait des choses stupides qu’un journaliste pouvait faire lorsqu’il couvrait des troubles civils – il a vu un jour un journaliste mettre un casque avant un masque lacrymogène, par exemple – mais le plus important était de rester attentif à l’humeur de la foule.

« La foule obéit-elle aux directives des forces de l’ordre ?

Pas vraiment, me suis-je dit, ce qui équivaut à un non, alors que je sortais, me heurtant à une foule bien plus nombreuse, regardant la ville alors qu’elle attendait des milliers de manifestants brandissant des drapeaux marchant dans leur direction. Même si la police essayait d’éloigner doucement la foule du bâtiment et de l’autre côté de la rue, des murmures parcouraient les gens, se demandant pourquoi les flics les tenaient à l’écart de leur bâtiment.

« Quand est-il logique que vous soyez facilement identifiable en tant que journaliste ? Quand est-ce que cela vous met en danger ?

J’ai demandé à un autre policier si je pouvais rentrer dans le bâtiment. La foule était peut-être indisciplinée, mais le Capitole était en sécurité. «Je suis avec Politico», dis-je en montrant mon badge. Il m’a fait signe de passer, mais un autre flic m’a fait rebrousser chemin, disant qu’ils ne laissaient plus personne entrer sur le terrain du Capitole. Pendant ce temps, les gens près de moi étaient excités par le fait que les gars qui avaient franchi la clôture étaient géniaux et de plus en plus enragés par les flics qui essayaient de les faire traverser la rue, très gentiment. “Désobéissez!” » a dit un homme, à la grande joie de tous.

“ On aurait dit qu’une nuée de termites dévorait le bâtiment de fond en comble. »

« Le plus important : quand on ne se sent pas en sécurité, il faut savoir quand partir. Restez à proximité d’objets solides si la foule se bouscule. Ne soyez pas stupide.

Je me suis retourné. Sans aucun équipement de protection, la chose la plus sûre pour le moment semblait être de s’éloigner du Capitole. « Rangez votre badge », sifflai-je à Lippman. Nous avons marché vers la foule, les téléphones tendus devant nous pour filmer, nous mêlant du mieux que nous pouvions : un grand homme blanc coiffé d’un chapeau de papa bleu incapable d’exprimer sa peur, et une petite silhouette vêtue d’une parka blanche d’origine ethnique indéterminée. , à la recherche de militants du monde entier qui prennent des photos pour les réseaux sociaux.

Il était censé y avoir une scène de rassemblement devant le Capitole, même si cela semblait désormais un point discutable. J’ai consulté mon fil Twitter pour les mises à jour. “Eh bien, merde,” dis-je en montrant mon téléphone à Lippman. Il était rempli d’images de fans de MAGA faisant irruption dans la rotonde du Capitole et renversant les bureaux – et tout à coup, des séquences vidéo de la police du Capitole à l’intérieur de la salle du Sénat, bloquant les portes intérieures et pointant des armes sur l’entrée.

Lippman le regarda, perplexe. « Ce n’est pas bon », dit-il, puis sa tête se releva d’un coup. Une voiture du Département de la Sécurité intérieure filait à côté de lui. “C’est mauvais”, a-t-il déclaré. “La sécurité intérieure ne sort jamais.”

Il s’est immédiatement éloigné de moi pour suivre la voiture, comme un golden retriever chassant les nouvelles, vers le Capitole, et je l’ai poursuivi, essayant de courir et d’envoyer des SMS à mes sources qui avaient organisé le rassemblement au même moment. (Le rassemblement, m’a-t-on dit, était désormais annulé.)

Lippman et moi avons sprinté furieusement devant des hommes qui déclamaient accusant la police de trahison, de vieilles mamies asiatiques portant des drapeaux du Sud-Vietnam et des pancartes en mandarin sur l’emprise du Parti communiste chinois sur Joe et Hunter Biden, des femmes d’âge moyen portant des chapeaux MAGA roses scintillants, des gens portant vingt dollars. Des mâts de plusieurs pieds de haut avec TRUMP 2020, des gens hurlant « YMCA » sur des boombox géants. J’ai commencé à choisir les drapeaux que j’avais vus partout sur Internet au cours de l’année écoulée : le Gadsden, la Thin Blue Line, Come and Take It, un grand Q avec les étoiles et les rayures. « Tout le monde court au Capitole ! » J’ai entendu un homme crier, grimpé au sommet d’une statue honorant Ulysses S. Grant. Il n’y avait, j’ai soudain senti, aucune différence entre les miliciens vêtus de gilets pare-balles excédentaires de l’armée et les hommes trolls de MAGA vêtus de costumes portant le drapeau américain de Party City – ils avaient la même aura d’exaltation, le même courant de rage sous-jacent. Ils avaient monté les camions de sécurité que j’avais longtemps évités, gravi les escaliers dont j’avais souvent été chassé, brisant les vitres de bureaux où il m’était interdit d’entrer, même en tant que membre enregistré de la presse.

Un membre de la presse. J’ai arrêté. Droite. Je suis ici pour faire un rapport.

Imprégné de tout ce qui m’entourait, mes pouces volant, j’ai commencé à exprimer des mots dans mon téléphone :

Des centaines de personnes – et bientôt des milliers – ont commencé à se presser, en avant, en avant, au-delà de la barricade, piétinant la structure abandonnée érigée pour l’investiture de Biden le 20 janvier. pour empêcher les journalistes d’entrer, face aux policiers qui tentaient de les retenir. Ils rêvaient de pénétrer par effraction dans le bâtiment lui-même.

Le petit contingent de policiers du Capitole – qui gardait autrefois joyeusement l’entrée et dirigeait poliment les partisans de Trump vers les toilettes – a rapidement été submergé par des vagues de manifestants brandissant des drapeaux. Bien qu’ils aient auparavant remercié les policiers pour leur service, la foule a commencé à se retourner contre la police. Des foules ont commencé à se rassembler autour des policiers, exigeant qu’ils les laissent sortir dans les rues, sur la pelouse, sur les balcons.

Des rumeurs furieuses ont parcouru les manifestants – plusieurs d’entre eux brandissant des drapeaux Blue Lives Matter – selon lesquelles la police avait utilisé des gaz lacrymogènes, que les agents ont ensuite déployés à l’intérieur de la rotonde du Capitole. Dehors, un homme tatoué a arraché sa chemise et a déclaré à un petit groupe de personnes qu’il avait été touché à la tête. « Peu m’importe qui ils étaient, mais ils ont obtenu le badge », dit-il avec ressentiment.

J’ai appuyé sur le bouton « envoyer », en espérant que la réception serait suffisante pour que le texte parvienne à mes éditeurs. Autour de moi, des centaines de personnes criaient dans leur téléphone, diffusaient leur position ou appelaient leurs amis (« Tout le monde va au Capitole ! ») ; criant à la police sur place, aux gens « vêtus du bleu » qui les avaient frappés avec des bonbonnes de gaz. Je me suis enfoui plus profondément dans ma parka, suivant Lippman alors qu’il se rapprochait du Capitole. Je ne savais pas si les militants de Stop the Steal avaient prévu cela – ils avaient cessé de répondre à mes SMS – et je ne savais pas si Trump allait faire quelque chose à ce sujet.

Mon téléphone a flashé – c’était la première notification que j’avais reçue depuis près d’une demi-heure – et je l’ai immédiatement ouvert. Il s’agissait du correspondant de guerre, qui s’était rendu d’une manière ou d’une autre au balcon du Capitole et interviewait les partisans de Trump.

Un supporter abattu par un policier en civil, a-t-il déclaré

Tout le monde ici…