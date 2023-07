J’étais au sommet du monde quand j’ai quitté Love Island… deux mois plus tard, ma famille a reçu la pire nouvelle possible, dit Faye Winter

RIANT ensemble sur le canapé, Love Islander Faye Winter taquine son père sur combien il raffole de ses «petits-enfants» – deux chiens appartenant à elle et à sa sœur.

Ils ressemblent à une famille heureuse sans problèmes. Les seuls signes que les choses pourraient ne pas être parfaites sont que Keith Winter, 75 ans, a parfois de la toux et a parfois du mal à se souvenir d’un détail dans une histoire racontée par Faye.

Olivia West

Faye a eu du mal à faire face sans pouvoir appeler son père tous les jours comme d’habitude[/caption] Instagram

Le personnel a tout fait pour garder le moral de la famille dans un moment difficile[/caption]

Il y a à peine 20 mois, Faye et sa famille attendaient au téléphone un appel les informant qu’il était décédé après avoir combattu Covid.

À travers les larmes, l’ancienne Love Islander Faye dit au Sun qu’elle ne pensait pas que son père serait là pour la voir avoir 27 ans à la date d’anniversaire qu’ils partagent tous les deux.

Quelques semaines seulement après sa sortie de la célèbre villa ITV2, Keith a été transporté d’urgence à l’hôpital et placé dans un coma médicalement provoqué alors qu’il se battait pour sa vie.

Faye, qui soutient les prix The Sun’s Who Cares Wins, était coincée à Londres, à des heures de sa famille, douloureusement consciente que chaque fois que son téléphone sonnerait, cela pourrait être la nouvelle dévastatrice que le virus tueur avait mis fin à sa vie.

Elle se souvient : « J’avais vraiment peur qu’il ne soit pas là.

« On nous a toujours dit que s’il attrapait le Covid et tombait dans le coma, il n’allait pas s’en sortir.

« Je partage mon anniversaire avec cet homme. Il est mon rocher. Je ne pouvais pas imaginer la vie sans lui. C’était dur de penser à toutes les choses qu’il aurait manquées. Je suis tellement reconnaissante de l’avoir encore ici. Tout cela grâce au NHS.

Maintenant, elle et Keith – qui souffre de symptômes de Long Covid – soutiennent les prix The Sun’s Who Cares Wins et VOUS exhortent à nommer vos héros de la santé.

Rex

Ils nomment les médecins Covid qui ont soigné Keith au cours des trois pires semaines de la vie de la famille dans la catégorie Meilleure équipe.

Faye déclare : « Le NHS est incroyable. Je ne peux rien leur reprocher et je serai éternellement reconnaissant pour la façon dont ils ont traité papa et lui ont sauvé la vie, mais aussi pour la façon dont ils ont été édifiants pour la famille à un moment horrible.

«Il faut une chose pour être infirmière ou médecin, mais il faut quelque chose de spécial pour être aussi compatissant qu’eux.

« Nous ne serions tout simplement pas la Grande-Bretagne sans le NHS. Ils nous rendent formidables.

« Si vous avez un héros de la santé, assurez-vous de le proposer pour un prix. »

L’ancien chauffeur de camion Keith, qui est diabétique et souffre de polyarthrite rhumatoïde, des médicaments pour lesquels il supprime son système immunitaire, a passé trois semaines à l’hôpital de Torbay, dans le Devon, soigné dans une unité Covid spécialisée – en grande partie dans un coma induit.

En raison d’une interdiction gouvernementale de rendre visite aux patients de Covid, la famille comptait sur les médecins attentionnés pour les tenir au courant de son état et faciliter les appels téléphoniques lorsqu’il était conscient.

Olivia West

On a dit à Faye que son père pourrait ne pas se réveiller d’un coma[/caption]

Il attribue à l’équipe de spécialistes qui s’est occupée de lui 24 heures sur 24 l’amélioration de sa santé mentale parallèlement à sa santé physique lorsqu’il n’a pas pu voir sa famille.

Keith déclare : « Toute l’équipe était absolument géniale, même après mon retour à la maison.

« J’ai eu un médecin qui m’a téléphoné deux fois à l’improviste pour vérifier comment j’allais, ce qui était merveilleux.

«Il a gardé mon esprit en faisant des blagues avec moi à un moment terrifiant. Le NHS mérite tout le respect du monde.

Lorsqu’il est tombé malade pour la première fois, Faye était à Londres pour remplir des obligations de presse avec son beau-père de villa Teddy Soars – ce qui signifie qu’elle a entendu parler de la gravité de l’état de santé de son père de seconde main.

Elle, sa sœur Joanne et sa mère Jan comptaient sur des appels quotidiens avec le NHS et finalement Keith lorsqu’il était assez bien pour être réveillé du coma.

Faye a déclaré: «Peu importe le nombre de fois que nous avons appelé ou si nous avons tous appelé séparément, le personnel du service était incroyable et nous a expliqué tout.

Peu importe le nombre de fois que nous avons appelé ou si nous avons tous appelé séparément, le personnel du service était incroyable et nous a expliqué tout.

Faye Hiver

« Papa était moins content d’avoir de nos nouvelles et était vraiment grincheux – ce qui ne lui ressemble pas.

« Il n’arrêtait pas de nous dire qu’il ne voulait plus être ici parce qu’il souffrait tellement et qu’il voulait juste mourir.

« C’était vraiment difficile à entendre. Les infirmières n’arrêtaient pas de lui dire qu’il était stupide et ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour l’aider à avoir un meilleur état d’esprit.

Keith a perdu une quantité considérable de poids en combattant le virus et s’est retrouvé avec des symptômes débilitants de Long Covid, notamment un essoufflement et une perte de mémoire.

Mais tout au long de l’épreuve, Faye dit que les soins de l’équipe du NHS l’ont empêché d’être « encore plus effrayant » qu’il ne l’était déjà.

Elle raconte : « Notre monde s’effondrait autour de nous, et ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour nous maintenir en vie.

« Tout ce qu’ils voulaient, c’était aider. Ils nous ont donné l’impression que rien n’était trop.

Un héros de la santé vous a-t-il aidé, vous ou votre famille ? Cliquez sur le formulaire ci-dessus ou rendez-vous sur thesun.co.uk/whocareswins et remplissez le formulaire simple pour les nommer au plus tard le 31 juillet.

Instagram

Faye a gardé la nouvelle incroyablement difficile pour elle tout en prenant ses engagements[/caption] Olivia West

Faye Winter a failli perdre son père à cause de Covid peu de temps après avoir quitté la villa[/caption] Olivia West

Faye partage un anniversaire avec son père et plaisante sur le fait que Bonnie est sa petite-fille[/caption]