L’attaquant de l’USWNT et d’Orlando Pride, Alex Morgan, a déclaré qu’elle était «assez malade» du COVID-19 après qu’elle et sa famille aient été testées positives pour le virus à Noël.

Morgan, 31 ans, retourne dans l’équipe de l’USWNT pour la SheBelieves Cup après avoir raté le camp d’entraînement de janvier lorsqu’elle a été testée positive pour le virus aux côtés de sa fille Charlie et de son mari Servando Carrasco.

« J’étais assez malade », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse jeudi. « Ma famille et moi l’avons compris – Servando et Charlie – donc cela dit, nous étions ensemble pendant 10, 12, 14 jours et en quelque sorte, nous nous sommes simplement remis, dormant autant que nous le pouvions.

«Je luttais contre un peu de fièvre pendant plusieurs jours, mais lorsque je suis revenu et que j’ai pris les bonnes mesures pour remettre mon corps en forme, j’ai commencé à me sentir vraiment bien après environ trois semaines, mais ça a pris un peu de temps, et il a fallu aussi beaucoup de patience de mon côté. «

Morgan parlait avant l’ouverture de la Coupe SheBelieves le 18 février, l’USWNT affrontant le Canada, le Brésil et l’Argentine dans le tournoi.

Bien qu’elle ait raté le camp de janvier, elle est retournée à l’USWNT en novembre après avoir pris le temps de donner naissance à Charlie.

Après l’annulation de la saison régulière de la National Women’s Soccer League (NWSL), elle a signé avec Tottenham en Super League féminine et a passé la première moitié de la saison 2020-21 en Angleterre.

Bien que son retour au football ait été entravé par une blessure, elle a dit qu’elle n’avait pas l’impression que son année avait été très différente pour beaucoup de ses coéquipiers.

Alex Morgan de l’USWNT a déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour surmonter ses symptômes du COVID-19. Photo de Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

« Quand je regarde la pause que j’ai eue, c’est plutôt intéressant parce que ça a été vraiment incohérent », a-t-elle ajouté.

« Je pense que tout le monde a eu ça. Je me regarde, et même si au cours de la dernière année et demie, je n’ai pas vraiment joué autant de matchs et j’ai en quelque sorte été dans et hors de l’équipe nationale. , ici et là, en raison de la grossesse, du COVID et d’autres choses, je ne me sens pas si différent de beaucoup de mes coéquipiers à cause de la pandémie et juste des gens qui contractent le COVID, des gens qui se blessent, qui n’ont pas de endroit pour jouer pendant plusieurs mois à la fois. «

Morgan avait la possibilité de rester en Angleterre pour le reste de la saison WSL, mais a choisi de revenir dans la NWSL à la place. Cependant, elle a déclaré que la décision était plus difficile qu’elle ne le pensait.

« Au cours de la saison avec Tottenham, j’ai vraiment apprécié mon temps et je l’ai vraiment aimé plus que ce à quoi je m’attendais », a-t-elle déclaré.

«J’ai appris à connaître les filles beaucoup plus que je ne le pensais et la décision a fini par être beaucoup plus difficile que ce à quoi je m’attendais. J’ai vraiment pesé les deux côtés pendant plusieurs semaines.

« Je pense qu’en fin de compte, il s’agissait simplement de revenir aux États-Unis parce que de cette façon, je garderais notre famille aussi proche que possible, étant donné les circonstances. La pandémie continuant de vraiment s’étendre jusqu’en 2021, je pensais simplement le mieux pour moi d’être aux États-Unis et d’être disponible pour l’équipe nationale et de commencer une saison complète avec Orlando Pride. «