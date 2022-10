J’étais apatride. C’est pourquoi j’apprécie tant ma carte de résident permanent canadien

Cet article à la première personne est l’expérience de JN Joniad, un ancien réfugié rohingya qui vit à Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Lorsque ma carte de résidence permanente est arrivée par la poste, elle était accompagnée d’une lettre qui disait : « Merci d’avoir choisi le Canada !

Mes yeux se sont remplis de larmes. Pour la première fois de ma vie, j’ai un morceau de papier qui documente légalement mon existence. Pour la première fois de ma vie, j’avais l’impression de pouvoir respirer facilement et de faire l’expérience de la bonté du monde.

C’était une occasion tellement mémorable. Jusqu’à présent, tous les pays où j’essayais de trouver un logement me qualifiaient d’apatride ou d’immigré clandestin.

Je suis né dans une famille musulmane Rohingya dans l’État de Rakhine au Myanmar, où mes parents vivaient depuis plus de 50 ans. J’ai eu une enfance heureuse avec ma grande famille et j’adorais aller à l’école. Mais j’ai toujours su que j’étais différent parce que d’autres élèves m’intimidaient. Ils m’appelaient « kalar », ce qui signifiait immigrant illégal à Rakhine.

Le gouvernement militaire du Myanmar nie continuellement que mon peuple soit effectivement de l’ethnie Rohingya. Nous sommes un groupe ethnique minoritaire majoritairement musulman dans le pays à majorité bouddhiste. Au lieu de cela, le gouvernement dit que nous sommes bengalis, ce qui implique que nous sommes des immigrants illégaux du pays voisin du Bangladesh. Depuis 1982, le gouvernement a refusé la citoyenneté aux Rohingyas et nous a rendus apatrides. on m’a donné un carte blanche pour indiquer ma résidence temporaire . Bien que j’aie vécu au Myanmar pendant 19 ans, je n’ai jamais apprécié d’appartenir car j’ai été confronté quotidiennement à la discrimination et à la persécution.

JN Joniad à la plage de Sittwe au Myanmar en 2010. (Soumis par JN Joniad)

En 2012, lorsque la violence anti-Rohingya a éclaté dans l’État de Rakhine , les forces de sécurité faisaient régulièrement des descentes dans les maisons des Rohingyas et emmenaient tous ceux qu’elles trouvaient à l’intérieur. Ils ciblaient spécifiquement les jeunes et les éduqués, qu’ils considéraient comme une menace pour leur autorité. Plus tard, certains des corps enlevés ont été retrouvés morts, tandis que d’autres sont portés disparus à ce jour. J’ai perdu des amis proches et des parents. Parfois, je me cachais dans la forêt ; Je vivais chaque jour dans la peur de la mort.

À l’époque, j’étudiais la physique à l’Université de Sittwe – à une journée de navigation de ma ville natale – lorsque j’ai décidé de quitter le Myanmar. Les choses allaient si mal que je n’ai même pas eu la chance de dire au revoir à ma famille. Après un voyage terrifiant sur un petit pédalo avec plusieurs autres Rohingyas, j’ai atteint le Bangladesh.

Pour éviter de devenir un autre réfugié languissant dans un camp, j’ai déménagé en Inde puis en Chine. A chaque endroit, Je risquais d’être arrêté et emprisonné. Le pays sûr le plus proche semblait être l’Australie, qui avait signé la convention des Nations Unies de 1951 pour les réfugiés et les demandeurs d’asile. Je pensais pouvoir reconstruire ma vie là-bas, alors j’ai risqué ma vie et on m’a tiré dessus lorsque j’ai traversé la frontière thaïlandaise en 2013. De là, j’ai fui vers la Malaisie puis l’Indonésie. Mais je ne suis pas allé en Australie ; J’ai été arrêté alors que j’essayais de monter sur un bateau et j’ai été renvoyé en Indonésie.

JN Joniad a vécu en tant que réfugié en Indonésie pendant près de huit ans et a protesté contre le traitement des réfugiés. (Soumis par JN Joniad)

J’ai été enfermé dans une chambre d’hôtel pendant trois mois puis transféré dans un centre de détention dans le sud de Sulawesi. C’était un endroit de hauts murs et de clôtures électriques , bondé de plus de 500 demandeurs d’asile. Un an et demi plus tard, j’ai de nouveau été transféré, cette fois dans un refuge communautaire à Makassar, en Indonésie.

J’ai rencontré des centaines d’autres réfugiés de différents pays comme l’Afghanistan et la Somalie. Les détenus n’ont pas été autorisés à quitter la ville et avoir un couvre-feu à 22 heures Plusieurs jours, je me suis réveillé terrifié par la nouvelle de d’autres réfugiés se suicidant .

JN Joniad, en première ligne, a participé à plusieurs manifestations de sensibilisation au sort des réfugiés, dont une devant le bureau du HCR à Makassar, en Indonésie, en 2018. (Soumis par JN Joniad)

Pour rester motivé et occupé, j’ai rejoint certaines universités en ligne pour suivre des cours de sciences politiques et de journalisme. J’ai écrit à des organisations de défense des réfugiés, à des groupes de défense des droits de l’homme et à des avocats pour demander des réponses, mais je n’ai jamais eu de réponse. S’essayant au métier de journaliste, j’ai aussi écrit des articles pour Al Jazeera , BBC Indonésie , Flux d’actualités et autres points de vente.

J’ai été menacé par des agents de l’immigration d’expulsion ou de détention à vie si je n’arrêtais pas d’écrire. J’ai passé des années dans les limbes comme ça, espérant que je pourrais trouver une maison – un endroit où je pourrais vivre librement.

Finalement, ma demande pour venir au Canada en tant que réfugié a été approuvée au début de 2020. En septembre 2021, après deux semaines de quarantaine à cause de la pandémie, j’ai finalement fait une longue promenade matinale le long des rives du lac de Toronto, respirant l’air de la liberté.

JN Joniad, au centre, est arrivé au Canada en septembre 2021. Il se tient aux côtés de Stephen Watt, qui a aidé à organiser les cinq personnes qui ont parrainé sa demande d’asile. (Soumis par JN Joniad)

Plus tard dans la journée, mes parrains m’ont emmené dans une banque où j’ai ouvert mon tout premier compte. Je n’avais pas le droit de faire ça au Myanmar, donc c’était spécial.

Le caissier m’a demandé si j’avais de la famille au Canada. J’ai souri et j’ai répondu que j’avais cinq personnes qui m’avaient parrainé et que je me sentais maintenant comme une famille. Plus tard, j’ai reçu ma carte d’assurance-maladie et ma pièce d’identité avec photo. Chaque documentation ressemblait à une validation que j’appartenais ici au Canada.

Finalement, en avril, j’ai reçu ma carte de résident permanent. Et tout comme la lettre qui accompagnait la carte me remerciait, j’aimerais remercier le Canada de m’avoir non seulement donné un chez-moi, mais aussi une existence légale. Pour moi, ce n’est pas qu’un bout de papier. Cela signifie que pour la première fois de ma vie, je peux étudier, travailler et accéder aux soins de santé, et éventuellement, je pourrai voter lorsque je deviendrai citoyen.

JN Joniad à Toronto Centre Island en 2022. (Soumis par JN Joniad)

Je sais que je fais partie des chanceux, et mon bonheur est assombri par la pensée d’amis réfugiés proches piégés en Indonésie et de ma famille bien-aimée que j’ai laissée au Myanmar. La situation reste désastreuse pour les près d’un million de réfugiés rohingyas qui sont dans l’incertitude tout comme j’étais. Mes compatriotes réfugiés ont tant à offrir à ce pays. Ils ont juste besoin d’avoir une seconde chance, un peu de gentillesse et d’espoir – comme je l’étais.

