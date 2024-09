J’étais anxieux à 30 ans, je suis excité à 40 ans

Dans une déclaration à la BBC, le prince Harry a déclaré : « Quel que soit l’âge, ma mission est de continuer à me montrer et à faire le bien dans le monde ».

« Devenir père de deux enfants incroyablement gentils et drôles m’a donné une nouvelle perspective sur la vie et a affiné ma concentration dans tout mon travail », a déclaré le prince dans un communiqué publié par son porte-parole.

« Être papa est l’une des plus grandes joies de la vie et cela ne m’a rendu que plus motivé et plus engagé à faire de ce monde un endroit meilleur. »

Les dix dernières années ont été une période mouvementée pour le prince Harry, remplie de changements importants.

Il a eu 30 ans en 2014, l’année suivant son retour de sa deuxième tournée avec l’armée britannique en Afghanistan.

Il révélé précédemment dans ses mémoires il avait « traversé une mauvaise période » après son retour, souffrant de périodes de léthargie et de « crises de panique terrifiantes ».

Le prince Harry a fondé les Jeux Invictus l’année de ses 30 ans, ce qui, selon lui, était sa réponse au choc de voir les victimes de la guerre et à son sentiment que le public n’était pas pleinement conscient de la réalité du conflit.

Quelques mois avant ses 30 ans, lui et sa petite amie de l’époque, Cressida Bonas, se sont séparés.