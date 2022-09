MON Dieu, nous faisons ces choses magnifiquement en Grande-Bretagne.

D’abord vinrent les Yeomen of the Guard, marchant avec raideur dans leurs uniformes de cow-boy, puis l’Honorable Corps of Gentlemen at Arms, fier et empanaché, une ancienne unité qui a vu la dernière action pendant la guerre civile anglaise.

Le roi et sa reine consort ont monté les marches pour s’adresser au Parlement à Westminster Hall Crédit : Reuters

Le roi Charles III à Westminster Hall, à Londres, a souri du sourire d’un homme bien dans sa peau et réconcilié avec le poids qu’il a assumé Crédit : PA

La Chambre des communes a accusé le premier roi Charles d’être “un tyran, un traître, un meurtrier” Crédit : Getty

Le Band of the Household Cavalry a joué le genre de musique qui fait gonfler le cœur de tous les Britanniques.

Viennent ensuite les orateurs des lords et des communes, précédés de leurs masses, qui ont été cérémonieusement drapées de tissu pour l’arrivée du roi.

C’était un peu triste de voir qu’aucun des deux hommes ne portait sa perruque officielle. Mais je n’ai pas eu le temps de m’en lasser, car à ce moment-là, une sonnerie de trompettes retentit.

Le roi et sa reine consort montèrent les marches jusqu’à l’endroit où, en 1649, des juges représentant ce qui restait de la Chambre des communes accusèrent le premier roi Charles d’être “un tyran, un traître, un meurtrier et un ennemi public et implacable du Commonwealth”. d’Angleterre”.

Là, sous les poutres en chêne d’une salle millénaire, baignée de la lumière d’un vitrail installé par des députés et pairs en 2012 en cadeau pour le jubilé de diamant de la reine, le troisième roi Charles a reçu les Adresses des Lords et communes.

C’est une cérémonie qui, jusqu’à présent, se déroulait en privé dans l’une des résidences royales. Il était à la mode de dire que la monarchie se débattrait après la mort de la reine.

En l’occurrence, le roi n’aurait pas pu être plus majestueux. Il était confiant sans être arrogant, poli sans être obséquieux, modeste sans être le moins du monde incertain de lui-même.

Il était, en un mot, royal

Il sourit du sourire d’un homme bien dans sa peau et réconcilié avec le poids qu’il a assumé. Il était, en un mot, royal.

Nous avons souvent du mal à imaginer les gens dans un nouveau rôle jusqu’à ce qu’ils l’occupent. C’est vrai des premiers ministres et c’est vrai des monarques. Des rituels comme ceux auxquels nous assistons cette semaine sont une partie importante de ce processus.

Mais ce serait une erreur de voir la cérémonie à Westminster Hall simplement comme un exemple du faste et de la fantaisie dont jouissent les touristes.

Bien comprise, la cérémonie exalte notre constitution et nous rappelle qui – et quelle chance – nous avons.

Le Premier ministre britannique Liz Truss arrive pour assister à la présentation des adresses par les deux chambres du Parlement à Westminster Hall Crédit : AFP

Le roi Charles III et Camilla Queen Consort quittent Westminster Hall Crédit : Getty

Le président a prononcé un discours bien jugé rappelant les moments forts du règne de la reine, y compris sa célébration de l’anniversaire de la Glorieuse Révolution de 1689.

“Il est peut-être très britannique de célébrer les révolutions en présentant une adresse à Sa Majesté”, a-t-il plaisanté, suscitant un sourire pour notre nouveau roi.

Il a ajouté: “Mais ces révolutions ont conduit à nos libertés constitutionnelles, jeté les bases d’une monarchie stable, qui protège la liberté.”

En effet. Pour tous les palais et voitures d’or, pour tous les serments et revues militaires, les monarques ont servi à notre gré depuis 1689. Si nous choisissions un autre système de gouvernement, ils se retireraient sans un piaulement de protestation. Mais, précisément pour cette raison, nous ne choisissons pas un système différent.

C’est un paradoxe, le souverain est la source de toute autorité, mais en même temps le serviteur du pays. Et cet arrangement nous donne quelque chose que les républiques n’ont pas : un arbitre au-dessus de la politique, un commandant en chef qui n’est pas un général, un dernier rempart contre les coups d’État ou les guerres civiles.

Cela a surpris certains commentateurs lorsque le roi a choisi de régner sous le nom de Charles III. L’un des secrets les moins bien gardés de Fleet Street était qu’il avait l’intention d’utiliser l’un de ses deuxièmes prénoms, accédant au trône sous le nom de George VII.

Vous pouviez voir pourquoi il se sentait ainsi. George V et George VI – son arrière-grand-père et son grand-père – étaient exactement le genre de rois que les Britanniques aiment : sombres, ternes et dévoués. Les deux Charles, en revanche, étaient sournois, têtus et glissants.

Que Dieu sauve le roi!

Charles Ier, qui voulait gouverner sans le Parlement, était si peu disposé à tenir sa parole qu’il a fini par être mis à mort.

Son fils, Charles II, était plus charmant – il avait 14 enfants de sept maîtresses – mais était incroyablement antipatriotique, vendant à un moment donné le territoire britannique aux Français afin qu’il n’ait pas besoin de convoquer un Parlement pour augmenter les impôts.

Comme son père, il aurait régné en dictateur s’il l’avait pu.

Pourtant, la cérémonie qui s’est déroulée hier à Westminster Hall nous a rappelé quelque chose qui est souvent négligé.

Lorsque la monarchie a été restaurée 11 ans après l’exécution de Charles Ier, c’est le Parlement qui a pris la décision. Il y a eu une élection libre, puis les nouveaux députés ont invité Charles II à être roi.

La suprématie du Parlement a été consacrée en 1689, date à laquelle les députés ont fixé les conditions de la succession – le plus récemment en 2013, lorsqu’ils ont modifié les règles afin que les filles aînées accèdent au trône avant les fils cadets.

Imprégné de 900 ans d’histoire Par le PROFESSEUR MARK ALMOND, historien d’Oxford WESTMINSTER Hall est le théâtre où tant d’événements historiques des 900 dernières années et plus ont été mis en scène. Il date des années 1090 et a survécu à l’incendie du Parlement en 1834 et aux bombardements Blitz de la Seconde Guerre mondiale. Les monarques médiévaux l’utilisaient pour les fêtes et les grandes réceptions jusqu’à ce que le roi guerrier Édouard Ier en fasse le tribunal où se tenaient les procès pour trahison. Il y fit juger William « Braveheart » Wallace en 1305, avant son exécution. En 1535, sous Henri VIII, des catholiques comme Thomas More furent jugés pour leur religion. Le traceur de poudre à canon Guy Fawkes y a été condamné en 1606. Le procès le plus célèbre de l’histoire anglaise a eu lieu dans le Hall en janvier 1649 après que le roi Charles Ier ait perdu la guerre civile. En 1688, Jacques II fit juger sept évêques pour avoir refusé de se plier à sa volonté. Ils sont descendus, annonçant la Glorieuse Révolution qui a établi notre constitution moderne et l’état de droit. Cette semaine, le public sera autorisé à voir la salle pour la première fois depuis la mise en état de la reine mère en 2002.

Nul ne remet en cause leur droit de fixer ces conditions. En réalité, la Grande-Bretagne est une sorte de République couronnée.

Le nouveau roi le sait.

Dans son discours court mais judicieux, il s’est engagé à suivre l’exemple de sa mère et à « maintenir les précieux principes de gouvernement constitutionnel qui sont au cœur de notre nation ».

Quels sont ces principes ? Que la loi s’applique à tous de la même manière, y compris le roi. Que les personnes que nous élisons sont des représentants, pas des dirigeants.

Que les responsables ne changent pas les règles au fur et à mesure. Que nous sommes libres de faire tout ce qui n’est pas expressément interdit.

Un monarque constitutionnel a plusieurs emplois. Parler au pays et pour le pays. Pour souffrir avec nous dans les moments de privation et célébrer avec nous dans les moments de joie.

Présider les cérémonies avec dignité.

Et pour protéger la constitution, assurer la pérennité de notre démocratie et de notre société. Charles III connaît très bien ces devoirs. Que Dieu sauve le roi!