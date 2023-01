J’étais à quelques centimètres de la mort alors que je tenais un nounours dans l’Holocauste – nous avons survécu grâce à la viande de cheval tandis que des corps bordaient les rues

À l’âge de sept ans, John Hajdu MBE avait échappé de justesse à la mort à deux reprises et ses deux parents avaient été emmenés par les nazis.

Vivant dans la misère, dans un ghetto juif en Hongrie avec des “cadavres partout”, le survivant de l’Holocauste, 85 ans, n’avait que sa tante et une peluche – qu’il possède toujours aujourd’hui – comme compagnie.

John Hajdu MBE est un survivant de l’Holocauste Crédit : Alamy

Prisonniers libérés du camp de concentration de Mauthausen, où la mère de John était détenue Crédit : Alamy

Pour marquer la Journée commémorative de l’Holocauste, John se souvient des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, comment toute sa famille a réussi à survivre – et le moment miraculeux où sa mère, Livia, qui avait été dans un camp de concentration, “est revenue d’entre les morts”.

Et, après tout ce qu’il a traversé, John – qui est devenu citoyen britannique en 1962 – explique à quel point cela signifiait pour lui d’obtenir un MBE de la reine Elizabeth II en 2020.

“Terreur de sortir”

Les Juifs ont été forcés de porter des étoiles jaunes 1 crédit

John est né à Budapest, en Hongrie, en 1937 “dans une famille juive de la classe moyenne aisée”, mais ne se souvient pas d’une époque antérieure à l’Holocauste.

Après avoir été lentement ségrégué par le gouvernement hongrois quelques années auparavant, en 1943, les Juifs étaient obligés de porter des étoiles jaunes sur leurs vêtements pour les faire ressortir de tous les autres.

“C’était assez dangereux de sortir parce que beaucoup de jeunes qui avaient rejoint le parti nazi s’amusaient beaucoup à regarder les Juifs et à les battre ou à leur crier dessus”, se souvient-il.

Cette même année, le père de John est devenu l’un des nombreux hommes juifs du pays emmenés dans un camp de travaux forcés – laissant sa mère s’occuper de lui seule.

John explique : « Ils devaient entreprendre un travail physique très dur et recevaient très peu de nourriture.

« Ils ont été maltraités, beaucoup sont tombés malades et beaucoup sont morts.

“Je me souviens que ma mère et moi sommes allés en train avec des colis de nourriture au camp, et avons pu voir mon père pendant un petit moment, mais ensuite nous avons dû revenir et le laisser là.”

Interdit de sortir

John se souvient de cadavres bordant les rues du ghetto de Budapest, en photo Crédit : Bridgeman Images

Des femmes juives de Budapest ont été retrouvées par l’armée américaine dans ce camp. Des tas de vêtements sales tapissent le sol alors qu’ils se préparent à se baigner avant d’être transportés à l’hôpital Crédit : Getty

Puis, en juin 1944, John, Livia et sa tante ont été informés qu’ils devraient quitter leurs maisons et se rendre dans un immeuble d’appartements à étoile jaune, où le peuple juif a été informé qu’il serait “autorisé à vivre une vie raisonnable”. .

Cependant, cette promesse était un mensonge – car John se souvient que les familles n’étaient autorisées à sortir de leur appartement que pour faire la queue pendant quelques heures.

“Et même alors, nous n’avions pas le droit d’acheter des produits comme du beurre, des œufs ou du riz”, ajoute-t-il.

“Et, bien sûr, il n’y avait pas de soins médicaux disponibles – vous ne pouviez pas simplement vous rendre chez votre médecin généraliste.

“Vous étiez coincé dans cet immeuble et vous n’aviez pas le droit de visiter les parcs ou le cinéma. Tu ne pouvais même pas sortir te promener.

« Même les radios ont été confisquées, car ils avaient peur que nous écoutions ce qui se passait dans le monde. Et, en fait, à ce moment-là, les comptes bancaires juifs avaient également été gelés, nous étions donc totalement isolés dans cet immeuble. »

Vie sauvée par un inconnu

Quatre mois plus tard, en octobre 1944 – alors que John avait sept ans – le parti d’extrême droite hongrois Arrow Cross, avec les Allemands, a commencé à traquer les femmes et les enfants juifs, après avoir déjà pris les hommes.

Ils sont allés de bloc en bloc à Budapest, fouillant chaque appartement et « n’ont donné que quelques minutes aux femmes pour dire au revoir à tous ceux qui étaient restés ».

Et quand le moment est venu pour les nazis de venir dans l’appartement de John, ils ont pris sa mère, mais sa tante lui a sauvé la vie en réfléchissant rapidement.

Il se souvient : « Elle m’a attrapé et m’a précipité à travers le couloir jusqu’à un voisin non juif – pas un ami – et elle a eu le courage d’aller vers lui et de le supplier de nous cacher.

« Et ce type a miraculeusement accepté. Il nous a poussés dans ce placard de son appartement, a fermé la porte et il y avait ma tante et moi dans l’obscurité totale.

Il poursuit : « J’avais peur, non, j’étais terrifié. Nous y sommes restés probablement entre une demi-heure et une heure, mais cela semblait être une vie pour un petit garçon. Et je crois vraiment que cela m’a sauvé la vie.

Des cadavres bordaient les rues

La mère de John, Livia, était régulièrement battue à Mauthausen, où les prisonniers étaient soumis à un travail éreintant Crédit : Alamy

Ce n’était en aucun cas là où le cauchemar s’est terminé pour John.

Alors que Livia reçut l’ordre de travailler dans une briqueterie, avant de marcher 30 kilomètres par jour jusqu’à Mauthausen, l’un des plus grands camps de concentration d’Autriche, lui et sa tante furent déplacés dans un ghetto.

Ces ghettos étaient de minuscules zones, abritant environ 50 000 Juifs – avec environ 20 personnes par appartement – et étaient gardés par l’armée et Arrow Cross pour s’assurer que personne n’entrait pour aider ou ne sortait.

Des cadavres étaient partout – et personne n’est venu nettoyer.

John explique : « Nous étions entassés avec presque pas de nourriture, à part de la viande de cheval, du pain, de la graisse de cuisson et de l’eau – qui était amenée en paquets parce que les robinets ne fonctionnaient pas.

« Il n’y avait pas d’électricité. Il n’y avait pas de médicaments et il n’y avait pas de nettoyage. Aucun déchet n’a été ramassé du tout, donc l’endroit ressemblait à un pourboire, et ça sentait mauvais.

“Dans la rue, il y avait des cadavres partout, parce que les gens mouraient de faim ou de typhoïde ou de tuberculose et nous avons vécu dans cet état pendant un certain temps.”

John a eu une autre expérience de mort imminente lorsque l’armée soviétique a bombardé son immeuble.

“Nous étions dans la cave, cachés, et une partie du bâtiment s’est en fait effondrée”, dit-il. “Mais nous avons eu beaucoup de chance, encore une fois, d’avoir survécu.”

Maman “est revenue d’entre les morts”

En 1945, alors que la guerre se terminait, John et sa tante réussirent à retrouver son père – et ils trouvèrent une amie qui partait pour la Roumanie, alors ils l’accompagnèrent.

De manière déchirante, toute la famille avait supposé que Livia était décédée – et le père de John est parti avec une autre femme.

Mais, en juillet 1945, la mère de John – comme il le dit – “est revenue d’entre les morts”.

Il se souvient : « Ma mère se tenait là à la porte, et nous pensions tous que ce n’était pas possible.

Elle avait été libérée du camp de concentration par les Américains, mais elle avait « subi des blessures incroyables » dues à des passages à tabac réguliers.

John raconte : « Elle souffrait de déshydratation, d’épuisement complet, ses côtes étaient cassées, ses dents étaient cassées, ses cheveux tombaient.

“Mais elle faisait partie des 5 000 survivants chanceux. 110 000 personnes sont mortes dans le camp.

Bien que ce fût «un bonheur merveilleux» d’être réuni en famille au début, John avoue que ce moment a également été «lorsque les problèmes ont commencé».

« Nous ne pensions pas qu’elle reviendrait, alors mon père a commencé une relation avec une femme de la région et il avait l’intention de l’épouser », dit-il.

Sa mère l’a donc rapidement ramené à Budapest – ce qui signifie qu’ils ont vécu sous le régime communiste.

Laissé avec ‘rien d’autre que de la nourriture et des peluches’

John a sa peluche depuis l’âge de trois ans Crédit : fourni

C’est pourquoi, en novembre 1956, ils sont repartis de chez eux avec “rien d’autre qu’un sac de nourriture et mon nounours, que j’ai depuis l’âge de trois ans et qui m’a accompagné à travers tout”, voyageant en train vers l’Autriche frontière.

Alors que John était soulagé d’avoir échappé à la Hongrie, il était clair pour lui qu’ils devaient repartir pour reconstruire leur vie.

Il a décidé que l’Angleterre était l’endroit où aller et grâce à six jours de file d’attente déterminée à l’ambassade britannique à Vienne, la permission a été donnée à John et Livia de voyager en tant que réfugiés dans un train de la Croix-Rouge.

Le 6 février 1957, John et Livia arrivent au Royaume-Uni où, après avoir séjourné dans deux camps de réfugiés différents, ils s’installent à Londres.

Grâce au soutien du Comité hongrois des réfugiés juifs et de l’Entraide universitaire mondiale, John a appris son métier dans l’hôtellerie et la restauration.

Recevoir un MBE

John, photographié avec sa femme Maureen, est maintenant un fier citoyen britannique Crédit : fourni

Jean avec sa famille Crédit : fourni

Et en 1962, John a été accepté comme sujet britannique et a renoncé à sa citoyenneté hongroise.

Il raconte : « Ce fut une journée énorme dans ma vie. Je n’étais plus sans-abri.

Puis en 1970, John a rencontré sa femme Maureen et ils se sont mariés en 1972, et ils ont maintenant un fils, une fille et trois petits-enfants.

Pour John, venir au Royaume-Uni représentait la chance d’un nouveau départ et il est fier de ses contributions à la société.

Il a ensuite travaillé comme magistrat local, conseiller du commandant de la police de l’arrondissement de Haringey et de la police métropolitaine.

Il a également été président pendant les 16 dernières années de son association locale de 750 résidents et vice-président de la branche nord de Londres de l’Université du troisième âge.

“Et pour couronner le tout”, ajoute-t-il, “je suis très fier d’avoir été reconnu par Sa Majesté la Reine avec le MBE en 2020, pour mes services à l’éducation sur l’Holocauste.

“Qui aurait pensé que je serais ici après 85 ans, après avoir fui la Hongrie, pour dire aux enfants qu’avec du travail acharné, de la motivation, de la détermination et de l’optimisme, il est possible de le faire, que je l’ai fait – et que j’ai réussi.”

Mais John remercie également sa tante et l’étranger qui les a cachés dans son placard pour l’endroit où il se trouve aujourd’hui.

Il dit : « Je ne serais pas ici maintenant si ma tante ne m’emmenait jamais chez ce voisin.

“Malheureusement, je n’ai même jamais su son nom. Je suis très triste. Cela aurait été formidable d’y retourner et de le remercier de m’avoir sauvé la vie.