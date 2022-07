J’étais à la Casa Amor de Love Island cette année et ce sont les deux célébrités qui se sont glissées dans mes DM

Coco Lodge de LOVE Island a révélé que DEUX célébrités se sont déjà glissées dans ses DM.

La beauté de Casa Amor, 27 ans, n’a peut-être pas trouvé l’amour dans la villa, mais elle n’a pas manqué d’offres depuis qu’elle a été larguée de l’émission de rencontres ITV2.

La star de Love Island a révélé que Jedward lui avait envoyé un message[/caption]

Le graphiste de Surrey a déclaré que certains visages célèbres étaient apparus dans les DM, notamment le duo X Factor Jedward.

Coco s’est fait demander par un fan : “Qui est la personne la plus célèbre à glisser dans vos DM ?”

S’adressant à Grazia, la star de télé-réalité a révélé: “Jedward baby!

« Et c’était avant que j’entre dans la villa. Ils se sont glissés parce que ma colocataire les connaît et elle était comme “ma colocataire est obsédée par toi”.

«Alors ils se sont glissés et ils m’ont dit à quel point j’étais beau sur la plage. J’étais comme… oui !

Cela vient après que Coco a révélé qu’elle avait quitté la célébrité et est retournée à son travail de jour.

Coco – qui travaille également comme ring girl et shoot girl – a déclaré qu’elle reviendrait à la vente de boissons dans les clubs plus tard ce mois-ci.

Malheureusement, Coco n’a pas trouvé l’amour dans la villa après avoir été en couple avec Andrew Le Page, 27 ans, et a reçu la botte la semaine dernière avec Josh Le Grove, 22 ans.





Coco a dit qu’elle “vivait [her] meilleure vie » après avoir été largué de la villa et a déclaré sur Reality with Will Njobvu : « Je vais en fait retourner à la fusillade la semaine prochaine.

Il a ensuite plaisanté sur la possibilité d’obtenir des boissons gratuites d’elle s’il la rencontrait dans le club, avec sa réponse : « Pas gratuitement. J’ai besoin de gagner de l’argent.

La star de télé-réalité a admis qu’elle ne savait pas où elle serait basée, mais a déclaré qu’elle travaillerait pour une agence et qu’elle serait probablement une discothèque étudiante.

Elle a déclaré: «Je suis vraiment excitée. Je pense que ça va être amusant.

Coco a taquiné que les gens pourraient demander en plaisantant de “lui lécher les seins” – après avoir laissé échapper les bouffonneries d’elle et d’Andrew dans la chambre.

Mais Coco a suggéré qu’elle n’avait pas l’intention d’être une fille abattue pendant longtemps – et qu’elle attendait des «opportunités» après le spectacle.

Elle a ajouté: “Je ne vais pas seulement vivre de mes économies, non. Alors je vais y retourner [to shot girling].”

Coco est revenue au Royaume-Uni, et elle a depuis partagé des mises à jour avec les fans sur les réseaux sociaux.

Lors d’une récente séance de questions-réponses avec ses nouveaux fans, Coco a révélé qu’elle ne s’appelait pas vraiment comme ça.

Interrogée par un fan sur son vrai nom, elle a répondu: “Je suis née Chloé mais je ne pouvais pas prononcer mon nom, alors je me suis rebaptisée Coco en tant que bambin #extra.”

