J’étais à court d’argent après Emmerdale jusqu’à ce que je décroche le redémarrage de Waterloo Road, admet Adam Thomas

La star d’EMMERDALE, Adam Thomas, a parlé de ses difficultés financières avant le redémarrage de Waterloo Road.

Depuis qu’il a quitté Emmerdale en 2018, Adam a révélé que son plus grand défi était “d’aller d’un emploi à l’autre, sans nécessairement savoir d’où viendrait mon prochain chèque de paie”.

Adam reprendra son rôle de Donte Charles[/caption]

Il retrouvera son ancienne co-star et épouse à l’écran dans l’émission Katie Griffiths[/caption]

Adam a joué Donte sur Waterloo Road de 2006 à 2009[/caption]

Il a dit qu’il avait pris du recul par rapport à la comédie pour se concentrer sur les entreprises commerciales après avoir quitté le feuilleton ITV.

Il a dit OK ! que le retour de Waterloo Road « a beaucoup aidé parce qu’il a simplement apporté de la stabilité dans nos vies.

« C’était un contrat d’un an et je savais combien d’argent je recevais. J’avais l’impression de pouvoir respirer. Mais maintenant, je me dis : “Qu’est-ce que je fais ensuite ?” Je trouve assez difficile d’être présent et d’essayer de profiter autant que possible au lieu de penser à ce qui va suivre.

L’acteur, 34 ans, reprendra son rôle de Donte Charles dans le drame scolaire de la BBC qui revient en janvier 2023.

Le redémarrage de la série est sa première nouvelle série d’épisodes depuis sa suppression en 2015.

Parlant d’avoir été invité à faire partie du redémarrage, Adam a déclaré: «J’étais sidéré! C’était un coup de téléphone que je n’avais pas vu venir.

« Un directeur de casting m’a appelé et a demandé à me rencontrer. Il a dit qu’il envisageait de ramener Waterloo Road et qu’il voulait que j’en fasse partie.

Adam retrouvera son ancienne co-star et épouse à l’écran dans l’émission Katie Griffiths qui joue Chlo Charles.

L’emblématique Angela Griffin qui joue Kim Campbell sera également de retour, mais cette fois en tant que directrice.

Il y aura également de nouveaux visages tels que l’actrice Kym Marsh qui jouera la dame du dîner Nicky Walters.

Le fils d’Adam, Teddy, et la nièce de 14 ans, Scarlett – la fille aînée de son frère star du feuilleton Ryan – joueront ses enfants à l’écran.

Adam pensait qu’il était important que les infâmes Donte et Chlo soient toujours en couple.

Il a ajouté: “Je ne voulais pas qu’ils se séparent parce qu’ils étaient si serrés. Je ne pense pas que les fans nous auraient pardonnés !

«Ils ont essentiellement grandi avec eux. Ils ne sont pas seulement ensemble, mais avec des enfants et mariés. C’est la belle fin qu’ils méritaient.

Mais Adam reviendra-t-il un jour à Emmerdale ?

Il a révélé: “Ils m’ont demandé, à Danny Miller et à moi, de revenir pour le 50e anniversaire, mais malheureusement, j’étais occupé à faire ça [Waterloo Road] et nous ne pouvions pas le faire fonctionner.

« Mais, écoutez, j’aimerais toujours y retourner un jour. Emmerdale occupera toujours une grande place dans ma vie.

« J’ai beaucoup appris et j’ai rencontré des gens formidables. Pour l’instant, je veux voir où cela me mène. Mais ne dites jamais jamais !

Waterloo Road diffusé le mardi 3 janvier à 20h sur BBC One.

Adam estime que les fans ne leur pardonneraient pas si les personnages Donte et Chlo n’étaient pas ensemble[/caption]

Angela reviendra en tant que Kim Campbell[/caption]

Adam et Danny ont tous deux été invités à retourner dans les Dales pour le 50e anniversaire[/caption]