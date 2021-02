Jet privé au match All-Star? La NBA annonce les directives des pauses All-Star dans une note aux équipes

La NBA a révélé ses protocoles de santé et de sécurité pour la pause All-Star dans une note aux équipes, y compris les protocoles pour le match All-Star le 7 mars. Le match n’a pas été officiellement annoncé par la ligue en tant que quelques joueurs de premier plan, dont LeBron James, a exprimé sa consternation à l’idée de tenir un match des étoiles au milieu d’une pandémie.

Tous les joueurs doivent subir un test COVID-19 pendant que la ligue prend une pause du 5 au 10 mars.

Les joueurs participant aux événements All-Star – que ce soit le jeu, le concours de dunk ou la fusillade à 3 points – doivent voyager à Atlanta le 6 mars via un transport privé, et la participation le dimanche dépend du retour des tests négatifs les 6 mars et 7 mars.

Les joueurs sont autorisés à amener un nombre limité d’invités qui doivent également se conformer aux protocoles qui incluent les tests et les voyages privés, selon le mémo. Les invités doivent se mettre en quarantaine chez eux pendant sept jours consécutifs avant de se rendre à Atlanta – à l’exception des activités essentielles – et renvoyer quatre tests COVID-19 négatifs avant le départ le 6 mars.

Alors que le week-end All-Star est normalement un centre d’activités non-stop, ce ne sera pas le cas cette saison. L’événement se déroulera sur une seule journée au lieu de trois. Les joueurs et les invités sont tenus de rester à leur hôtel, sauf pour aller et revenir de l’arène, et les interactions à l’hôtel «seront limitées de manière appropriée», indique le mémo.

Le vote des fans, des médias et des joueurs All-Star se termine mardi. Les partants seront annoncés jeudi sur TNT, et les réservistes, qui sont sélectionnés par les entraîneurs en chef, seront annoncés le 23 février.

Les joueurs qui ne participent pas au All-Star Weekend ne peuvent pas voyager en dehors des États-Unis, mais peuvent prendre de courtes vacances tant qu’ils restent dans des logements privés et non dans un hôtel. Il est fortement recommandé aux joueurs de se rendre en privé dans ces endroits.

Les grands rassemblements intérieurs restent interdits et seuls les repas en plein air dans les restaurants sont autorisés. Les joueurs qui restent sur le marché peuvent participer à des entraînements volontaires (en groupe ou en individuel) dans les locaux d’entraînement de l’équipe.

Gros panda:Wizards a fait un choix clair pour faire de Bradley Beal le visage de la franchise | Avis

UN D:Anthony Davis des Lakers mis à l’écart pendant au moins trois semaines à cause d’une souche de mollet

Si une personne ne se conforme pas aux exigences des tests quotidiens, elle doit renvoyer quatre tests négatifs avant d’entrer dans l’installation de l’équipe, de participer à une activité organisée par l’équipe ou d’interagir avec des personnes de niveau 1 ou 2.

Si la personne manque encore deux jours de test, elle devra retourner six tests négatifs avant de rejoindre son équipe.

Lorsque les équipes reviennent après la pause, les joueurs suivront la routine de test du jeu (deux tests PCR et un test rapide) même s’ils n’ont pas de match ce jour-là. Il leur est interdit de participer à des activités sur le court ou d’interagir avec d’autres personnes de niveau 1 ou 2 jusqu’à ce qu’ils retournent un test PCR négatif à partir d’un échantillon prélevé ce jour-là.