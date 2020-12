Jesy Nelson a été vue pour la première fois depuis qu’elle a quitté Little Mix.

La chanteuse, 29 ans, a posté une photo d’elle-même sur Instagram et elle a fait peau neuve.

En un clin d’œil, elle a dévoilé ses superbes boucles brunes, qui ont maintenant des stries blondes.

Elle a posé dans un crop top blanc à motif qui lui permettait de montrer ses abdos, en l’associant à une paire de jeans bleus.

Jesy a débordé de confiance alors qu’elle posait les mains dans ses poches et couvait l’objectif de la caméra.

C’est la première photo que Jesy a postée d’elle-même depuis qu’elle a annoncé qu’elle quittait Little Mix plus tôt cette semaine.















Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall ont juré de continuer Little Mix en trio.

Elle n’a pas commenté l’énorme nouvelle sur sa photo et a plutôt légendé son message avec un simple emoji de cœur d’amour rouge.

Le dernier post Instagram de Jesy était sa déclaration partageant ses nouvelles, mais la dernière photo d’elle qu’elle a partagée était de son costume d’Halloween.







(Image: jesynelson / Instagram)



Ses fans étaient ravis de la revoir sur Instagram.

L’un d’eux a commenté: « Oui, je crie mon amour. Je t’aime bon retour. »

« DÉESSE ABSOLUE. Nous vous aimons tellement Jesy !!!! » un autre posté.







(Image: WireImage)



Un troisième a écrit: « J’espère que vous vous sentez mieux maintenant, nous vous aimerons toujours. »

Jesy avait rompu son silence plus tôt cette semaine sur ses histoires Instagram.

Elle a dit: «Je veux juste dire merci beaucoup à chacun d’entre vous qui m’a montré tant d’amour et de soutien au cours des derniers jours, certains de vos messages m’ont rendu si émouvant et je l’apprécie tellement.







(Image: Instagram)



« Je vous aime tous. »

Son message est venu deux jours après avoir annoncé qu’elle quittait le groupe dans une déclaration émouvante.

Jesy avait annoncé dans un communiqué: « A tous mes mixeurs.









«Les neuf dernières années à Little Mix ont été la période la plus incroyable de ma vie.

« Nous avons réalisé des choses que je n’aurais jamais cru possibles. De la victoire de notre premier Brit Award à nos spectacles à guichets fermés à l’O2. »

La star a poursuivi: « Se faire des amis et des fans partout dans le monde, je ne saurais trop vous remercier du fond de mon cœur de me faire sentir comme la fille la plus chanceuse du monde.

«Vous avez toujours été là pour me soutenir et m’encourager et je ne l’oublierai jamais.

« La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile. »

