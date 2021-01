Jesy Nelson a déclaré qu’elle voulait que 2020 sorte avec un «bang» le soir du Nouvel An.

Ce fut une année incroyablement difficile pour tout le monde au milieu de la pandémie de coronavirus.

Et c’était difficile pour Jesy, 29 ans, qui a quitté Little Mix après neuf ans à cause de sa santé mentale.

Il n’est donc pas étonnant que la chanteuse ait voulu voir 2020 « sortir avec un bang » une fois pour toutes.

Tout comme nous – et le reste du monde, la chanteuse fêtait le réveillon du Nouvel An à la maison avec son petit chien.







(Image: jesynelson / Instagram)



Jesy a filmé son chien sauter de haut en bas pendant qu’ils regardaient les Inbetweeners ensemble au lit.

Elle a écrit: « Voyons 2020 en beauté. »

Cela vient après que Jesy ait continué à mettre à jour ses fans après avoir quitté Little Mix.







(Image: jesynelson / Instagram)



Elle a admis qu’elle voulait quitter le groupe parce que cela avait « nui à ma santé mentale ».

Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall prévoient de continuer Little Mix en trois pièces.

Ils ont montré leur soutien public à la star après avoir quitté le groupe.







(Image: jesynelson / Instagram)



Le trio a écrit: « Nous savons que le départ de Jesy va être une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans.

« Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être. »