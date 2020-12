Jesy Nelson a révélé qu’elle passerait du temps avec ses proches et ferait les choses qui la rendent heureuse après avoir annoncé son départ de Little Mix.

La star de 29 ans, qui fait partie du groupe depuis sa formation en 2011, a confirmé aujourd’hui sur les réseaux sociaux qu’elle quittait le groupe pour de bon.

Parallèlement à sa déclaration sincère, Jesy a admis qu’elle « ne sait pas » à quoi ressemblera le prochain chapitre de sa vie, mais elle veut d’abord passer du temps avec ses amis et sa famille.

Alors que les fans de Little Mix affluaient sur les médias sociaux pour féliciter Jesy, la chanteuse détournera désormais son attention du groupe après avoir admis que l’industrie de la musique avait eu un « impact sur sa santé mentale ».

Jesy a écrit une longue déclaration qu’elle a partagée sur Instagram lundi soir pour confirmer qu’elle quitterait le groupe pour de bon.









Dans la déclaration, elle a déclaré que le moment était venu pour elle de réinvestir en elle-même.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le bonheur des autres, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer le processus», écrit-elle dans le communiqué.

Jesy a ajouté: « Je dois passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureux. Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi cela va ressembler en ce moment , mais j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir.









La star de Little Mix a ensuite remercié ses fidèles fans ainsi que les camarades du groupe Jade Thirlwall, Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock pour tous ces souvenirs.

Depuis que la nouvelle de son départ officiel est apparue, les camarades du groupe de Jesy se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à Jesy – même s’ils étaient « tristes » de la nouvelle.

L’annonce de Jesy intervient des semaines après que la sensation de chant a révélé qu’elle prenait une pause prolongée du groupe « pour des raisons médicales privées ».







(Image: Dave Benett / Getty Images)



L’absence de Jesy du groupe a été notée pour la première fois lorsqu’elle n’est pas apparue dans la finale de la BBC de leur émission de talents The Search le mois dernier.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033