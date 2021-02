Jesy Nelson a semblé taquiner ses fans, encore une fois, sur le fait qu’elle est devenue une artiste solo vendredi.

L’ancienne star de Little Mix – qui a quitté le groupe l’année dernière – a semblé publier un extrait de son prochain projet solo tout en prenant ses Instagram Stories pour dire aux fans qu’elle passait la journée dans le studio de musique.

Alors que la bombe filmait à l’intérieur de la zone d’enregistrement, une courte morsure sonore d’une femme chantant – qui ressemblait aux célèbres sons de Jesy – pouvait être entendue en arrière-plan.

L’ancienne sensation de X Factor, Jesy, a fait la moue devant la caméra, puis a tourné l’objectif sur le producteur de musique Patrick Jordan Patrikios – qu’elle a tagué dans le téléchargement – ainsi qu’un autre producteur et auteur-compositeur Sunny.

Sunny et Patrick ont ​​tous deux travaillé avec Jesy lorsqu’elle était dans Little Mix avec Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall et Perrie Edwards.







(Image: Instagram)



Plus tôt ce mois-ci, Patrick a déclaré qu’il avait hâte d’aider Jesy à prendre d’assaut les charts en tant qu’interprète solo lorsqu’il a pris ses histoires pour partager une photo du musicien par derrière.

The Mirror a contacté un représentant de Jesy Nelson pour obtenir ses commentaires.

Les fans de Jesy ont spéculé sur le fait que la personnalité du documentaire envisage de se lancer dans une carrière solo.

Elle n’a pas fait grand-chose pour faire taire les rumeurs et elle s’est récemment rendue sur sa grille Instagram pour partager une photo de miroir à couper le souffle d’elle-même à la maison.







(Image: Instagram)



«Allons-y», a-t-elle sous-titré l’offre, accompagnée d’une série de notes de musique – ce qui a conduit ses fans à l’interroger sur ses projets de création musicale.

En réponse à sa déclaration, un fan a écrit: « Je ne peux pas attendre », avec l’oeil emoji.

Et un autre adepte impatient a demandé: « Avons-nous JN1? » comme ils se référaient à son premier single.







(Image: Instagram)







Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Obtenez un aperçu de toutes vos célébrités préférées avec notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Jesy – qui a annoncé son départ de Little Mix le 14 décembre – a ensuite suscité une nouvelle excitation en appréciant le commentaire.

L’année dernière, Jesy a déclaré qu’elle devait quitter le groupe pour prendre sa vie dans une direction différente.

Dans une déclaration émouvante, la musicienne des Wings a déclaré qu’elle devait faire ce qu’il fallait pour elle-même et dire au revoir.

«Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile», a-t-elle révélé.







(Image: Getty Images)



« Je dois passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureux. »

Elle a ajouté que tout cela avait «nui à ma santé mentale» dans une annonce déchirante.

Aimez-vous lire sur les célébrités? Inscrivez-vous à toutes les meilleures nouvelles de célébrités du miroir ici .

Les membres restants du groupe Little Mix ont déclaré: «Nous savons que le départ de Jesy va être une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans.

« Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous au [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.