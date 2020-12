Jesy Nelson a coupé électroniquement les liens avec le manager de Little Mix quelques heures seulement après avoir annoncé qu’elle quittait le groupe.

La chanteuse, 29 ans, a déclaré aux fans hier soir qu’elle quittait le groupe neuf ans après avoir remporté le X Factor ensemble, affirmant que faire partie du groupe avait nui à sa santé mentale.

Les fans ont vite remarqué que Jesy s’était désabonné de Modest! Samantha Cox de la direction, qui s’occupe du groupe depuis des années, sur Instagram.

Un contrôle du Mirror confirme que Jade, Leigh-Anne et Perrie suivent toujours Sam et qu’elle les suit tous.

« La seule personne que Jesy n’a pas suivie est le petit manager du mix », a commenté un fan.

Alors qu’un autre a écrit: « Je sais que Jesy gère peut-être plus son compte insta, mais le fait qu’elle a » désabonné « sam coxy si vite .. »

Sam, qui a été photographié avec Jesy et le reste des filles à de nombreuses reprises, travaille pour la société depuis 2010 et a dirigé une série d’artistes à succès, notamment One Direction, Leona Lewis, JLS et Olly Murs.

Elle travaille avec Little Mix depuis qu’ils ont remporté le concours ITV en 2011, marquant l’histoire comme le premier groupe à remporter le titre.

Jesy a annoncé sur Instagram hier soir qu’elle quittait le groupe, remerciant ses fans et ses camarades de groupe de lui avoir offert le « moment le plus incroyable » de sa vie.







Elle a dit que même si elle adorait faire partie du groupe et tout ce qu’ils ont accompli ensemble, cela a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale.

Elle a déclaré: «Je trouve très difficile la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le fait de rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer ce processus.

« Donc après mûre réflexion et le cœur lourd, j’annonce que je quitte Little Mix. »







Jade, Leigh-Anne et Perrie ont déclaré dans leur propre déclaration: « Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix. C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy. Nous aimons beaucoup et je reconnais qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être.

« Nous apprécions toujours beaucoup notre voyage Little Mix et nous ne sommes pas tous les trois prêts à ce que ce soit fini. Nous savons que Jesy quitter le groupe va être une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans. Nous vous aimons tellement les gars et Nous sommes très reconnaissants de votre fidélité et de votre soutien continu à tous. Nous sommes impatients de vous voir en tournée. «