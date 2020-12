Jesy Nelson a confirmé qu’elle quittait Little Mix après avoir été avec le groupe de filles très aimé pendant neuf longues années.

De la conception du groupe sur le facteur X à la célébrité mondiale, le chanteur de 29 ans a joué un rôle central dans le succès de Little Mix pendant près d’une décennie.

Cependant, ces dernières années, il était également apparu que la navigation n’avait pas été facile pour Jesy et que son voyage vers la célébrité était venu avec quelques difficultés.

Alors que le reste de Little Mix promet de poursuivre leurs efforts musicaux malgré la nouvelle, Jesy se concentre maintenant sur le fait de passer du temps avec les gens qu’elle aime alors qu’elle envisage le chapitre suivant.

Alors que de nombreux fans ont exprimé leur choc à propos de la démission de Jesy, d’autres semblent moins surpris de cette décision.

(Image: Getty Images pour MTV)



Jesy a abandonné la finale de The Search

Quelques heures seulement avant que la BBC ne diffuse la finale en direct de l’émission de talent de Little Mix The Search début novembre, il est apparu que Jesy Nelson ne serait pas en vedette.

Alors que Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall étaient tous présents pour la grande finale, Jesy n’était nulle part où être vu.

Le présentateur Chris Ramsay a ensuite expliqué que Jesy regarderait l’émission parce qu’elle ne se sentait pas bien.

Il a dit: « Malheureusement, Jesy est malade ce soir, donc ne se joindra pas à nous mais elle soutiendra tous les groupes de chez elle. »

Un représentant de Jesy a également déclaré à l’époque: « Jesy est malade et n’apparaîtra pas dans la finale de Little Mix The Search ce soir.

« Elle ne sera pas non plus animée ou performante aux MTV EMA de demain. »







(Image: BBC)



Les fans craignent que le chanteur ait regardé « par-dessus »

Quelques jours à peine après son absence de Little Mix: The Search, les fans se sont inquiétés du fait que Jesy regardait « par dessus ».

Les inquiétudes étaient liées à une vidéo promotionnelle maintenant supprimée dans laquelle Jesy avait l’air moins enthousiasmée par le nouvel album de Little Mix que ses camarades de groupe.

Un fan a écrit à l’époque: « Jesy ne donne vraiment rien. Ils ont littéralement filmé plus de 20 vidéos qu’elle a FAIT. »

« La façon dont Perrie pleure et Jesy en a fini avec ça. Je le ressentirais aussi si je sortais juste un album solide sans sauts #Confettis», a écrit un autre.







(Image: Twitter)



Aucun crédit d’écriture sur le dernier album de Confetti

Bien que Jesy figure sur le dernier album du groupe Confetti, la star n’a aucun générique d’écriture sur aucun des morceaux.

Alors que les camarades du groupe de Jesy, Leigh-Anne, Perrie et Jade ont tous contribué d’une manière ou d’une autre au contenu de l’album de 13 pistes, les fans ont noté que Jesy ne semblait pas avoir été aussi actif.









L’autographe de Jesy a laissé des copies signées du nouvel album

Les fans enthousiastes de Little Mix étaient également impatients de mettre la main sur une copie signée du nouvel album Confetti suite à sa récente sortie.

Cependant, les fans ont rapidement remarqué que la signature de Jesy avait en fait été omise de la marchandise signée.

« @LittleMix J’adore l’album jusqu’à présent! Bien que TELLEMENT vidé car j’ai commandé le CD signé à @amazon et il est arrivé aujourd’hui bien qu’il manque la signature de Jesy! * Pleure dans les paumes * », a écrit un fan.

« J’ai commandé ceci pour le cadeau de Noël de ma fille et la même chose lui est arrivée », a ajouté un autre.







(Image: BBC / Télévision modeste / Zoe McConnell)



Little Mix star en larmes lors de la performance de Radio 1 Live Lounge

Les fans se sont inquiétés pour Jesy après que la star soit devenue visiblement émue en jouant à la BBC.

La chanteuse a fondu en larmes mais ses camarades du groupe ont pu intervenir et terminer la performance.

Jesy a révélé plus tard qu’elle avait eu une « crise de panique » en se préparant à apparaître dans l’émission.

« Donc mes nerfs ont eu raison de moi aujourd’hui », a écrit Jesy.

« J’ai eu une crise de panique juste avant que nous soyons sur le point de chanter ça pour le salon d’aujourd’hui et comme un pro @perrieedwards a sauté pour ma part à la dernière minute et l’a brisé. »













(Image: jesynelson / Instagram)



Jesy a annoncé une « pause prolongée » de Little Mix

Peu de temps après la finale de The Search, il a été confirmé que Jesy faisait une pause dans le groupe après avoir manqué plusieurs événements et apparitions.

Fin novembre, un porte-parole a déclaré que Jesy faisait une pause pour « des raisons médicales privées ».

La déclaration est intervenue quelques semaines à peine avant que Jesy ne confirme qu’elle quitterait le groupe, ajoutant que son passage à Little Mix avait « nui à sa santé mentale ».

