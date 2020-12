La chanteuse Jesy Nelson a affirmé qu’elle avait déjà reçu des injections d’analgésiques CINQUANTE fois pour pouvoir monter sur scène avec Little Mix.

La star a déclaré qu’elle se sentait comme un «robot» et qu’elle ne devait jamais prendre le temps de se reposer ou de se remettre d’une maladie.

Jesy a fait ces allégations dans deux autobiographies du groupe.

Les commentaires n’ont pas été rapportés lorsque les livres sont sortis en 2012 et 2016, mais ont été portés à l’attention après que Jesy a quitté le groupe pour des raisons de santé.

Le joueur de 29 ans a déclaré que les coups avaient eu lieu avant un énorme concert télévisé dans l’émission America’s Got Talent du gourou de la musique Simon Cowell en 2015.







(Image: Getty Images Europe)



Elle a écrit: «Ce jour-là, mon épaule est partie et je ne pouvais pas bouger. À la fin, j’ai eu quelque chose comme 50 injections et mon dos était couvert de bleus.

«Avant le spectacle, quand je me coiffais et me maquillais, les gens me donnaient du café pour me réveiller.

«J’étais tellement hors de moi que je ne me souviens de rien de la performance, juste que sur scène je n’ai pas pu retrouver mon équilibre. C’était horrible, la pire chose que j’ai eu à faire.

«Dans un travail normal, vous pouvez prendre un jour de congé et personne ne vous essaie, alors que dans ce travail, si vous manquez une représentation, tout le monde écrit des articles, commente les médias sociaux et jette des abus.»







(Image: PA)



Un an plus tôt, Jesy dit qu’elle a reçu des antibiotiques si puissants qu’ils l’ont fait vomir pour qu’elle puisse continuer à performer tout en souffrant d’un problème dentaire.

Jesy a également révélé que, tout en s’inquiétant de la grave maladie cardiaque de sa mère, elle était tellement stressée qu’une oreille infectée a commencé à saigner.

Elle a ajouté: «La douleur est devenue si forte que j’étais au lit en train de hurler. Ce qui est étrange dans ce travail, c’est que les gens ne semblent pas croire que nous tombons malades comme tout le monde – ou que les gens proches de nous tombent malades et que nous devons être avec eux.

Jesy a parlé de ses difficultés dans les autobiographies de Little Mix – Ready to Fly: Our Official Story and Our World: Our Official Autobiography.







(Image: Teesside Live / Katie Lunn)



Elle a raconté à plusieurs reprises comment des trolls cruels l’avaient attaquée en raison de son poids et comment le groupe faisait face à un programme implacable.

Little Mix a été le premier groupe à remporter l’émission de talents The X Factor et a signé avec le label SyCo de Cowell.

Leurs succès incluent Black Magic, ils ont vendu 50 millions de disques et les filles ont une fortune combinée d’au moins 25 millions de livres sterling.

Mais les malheurs des coulisses ont été révélés lorsque Jesy a enregistré un documentaire acclamé de la BBC sur le fait d’être trollé.

Les membres du groupe Perrie Edwards, 27 ans, Leigh-Anne Pinnock, 29 ans, et Jade Thirlwall, 27 ans, ont déclaré qu’ils continueraient avec la tournée 2021 de Little Mix «avec ou sans Jesy».







(Image: WireImage)



Annonçant qu’elle quittait lundi dernier, Jesy a déclaré: «Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile.

«Je dois passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureux.

«Je suis prêt à entrer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi cela va ressembler en ce moment, mais j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir.

«Je tiens avant tout à remercier Jade, Perrie et Leigh-Anne d’avoir créé certains des souvenirs les plus incroyables que je n’oublierai jamais.