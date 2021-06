Jesy Nelson se déshabille pour un voyage sur la route étouffant alors que les températures montent à 25 ° C

JESY Nelson a montré sa silhouette incroyable alors qu’elle se dirigeait vers un voyage sur la route avant de profiter d’une partie de golf avec un copain après avoir accidentellement divulgué sa première piste solo sur Instagram.

L’ancienne star de Little Mix a opté pour un ensemble minimaliste alors que les températures ont grimpé à 25 ° C à travers le Royaume-Uni.

7 Jesy s’est déshabillée jusqu’à son soutien-gorge pour un road trip ce week-end Crédit : Instagram

Jesy s’est assurée de rester au frais avec rien d’autre qu’un soutien-gorge noir et un pantalon taille haute alors qu’elle rejoignait son copain sur la route.

La femme de 29 ans a ajouté une touche de glamour à son look avec une paire de lunettes de soleil noires surdimensionnées et un collier en or.

Elle a terminé les choses avec une couche de brillant à lèvres tandis que ses longues mèches étaient attachées en deux jolis petits pains.

Et Jesy et son copain avaient l’air de s’amuser comme ils ont fait exploser de la musique en route vers le terrain de golf avant de frapper des balles.

7 L’ancienne star de Little Mix a exposé sa silhouette incroyable pendant la canicule estivale Crédit : Instagram

7 Jesy et son copain avaient l’air de passer un bon moment alors qu’ils se dirigeaient vers une partie de golf Crédit : Instagram

L’affichage audacieux intervient après que Jesy a accidentellement divulgué un aperçu de son premier solo depuis qu’elle a quitté Little Mix sur son Instagram le jeudi 3 juin.

Alors qu’elle tentait de taquiner les fans avec un aperçu de son nouveau morceau, Jesy a mis en ligne une vidéo qui était censée être coupée.

Le clip montrait Jesy assise dans le studio d’enregistrement écoutant le morceau – filmant l’ordinateur pendant qu’il jouait.

Mais la star a accidentellement oublié d’appuyer sur le bouton de sourdine, ce qui signifie que les fans pourraient l’entendre.

7 Jesy chantait devant la caméra alors qu’elle et ses amis se dirigeaient vers le terrain de golf Crédit : Instagram

7 La chanteuse a été occupée à enregistrer ses nouvelles pistes solo après avoir quitté Little Mix Crédit : Instagram

Dans l’extrait de la chanson, elle semble chanter les paroles : « Désolé que vous soyez de retour si tôt… », mais le reste de la ligne n’est pas clair.

Réalisant son erreur, l’étourdissante a immédiatement supprimé le message et l’a téléchargé à nouveau sans aucun son.

Jesy a annoncé qu’elle quittait Little Mix en décembre pour se concentrer sur sa santé mentale, révélant que neuf ans dans le groupe avaient fait des ravages. sur elle.

Cinq mois après avoir quitté le groupe, elle a signé un contrat d’enregistrement en solo avec Polydor Records

7 Jesy a accidentellement publié un extrait de son nouveau morceau aux fans sur Instagram Crédit : INSTAGRAM/JESY NELSON

Jesy a fait l’annonce à l’époque sur son Instagram. Elle a écrit : « Je suis ravie d’annoncer que j’ai signé mon tout premier contrat d’enregistrement solo avec @polydorrecords @universalmusicgroup.

« C’est un moment qui me pince tellement. J’ai hâte que vous entendiez ce sur quoi je travaille. »

En avril, The Sun a révélé que l’ancienne chanteuse de Little Mix était au centre d’une guerre d’enchères de 2 millions de livres sterling entre plusieurs maisons de disques qui cherchaient désespérément à la faire signer.

7 Jesy a annoncé qu’elle quittait Little Mix en décembre pour se concentrer sur sa santé mentale Crédit : PA : Association de la presse

Une source nous a dit: « Les morceaux de Jesy ont fait tourner l’industrie de la musique et elle a des offres très intéressantes sur la table de quelques maisons de disques clés toutes désespérées pour la signer.

« C’est une période passionnante pour Jesy car elle est dans un endroit formidable et a adoré être créative en studio.

« Si tout se passe comme prévu, elle sortira de la musique cette année et aura des tubes à coup sûr. Le monde est son huître. »