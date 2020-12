La star de Little Mix, Jesy Nelson, a annoncé qu’elle avait quitté le groupe de filles après presque 10 ans.

Elle a révélé que la pression exercée dans le groupe avait affecté sa «santé mentale» dans une déclaration émouvante aux fans.

La jeune femme de 29 ans a partagé la nouvelle de son départ choc sur sa page Instagram lundi après avoir annoncé qu’elle prenait un congé prolongé du groupe le mois dernier.

Elle a écrit à ses 7,3 millions d’abonnés qu’elle partait le «cœur lourd» en réfléchissant au succès que Little Mix a connu depuis sa victoire à The X Factor en 2011.

Jesy a écrit: « A tous mes mixeurs,

«Les neuf dernières années à Little Mix ont été la période la plus incroyable de ma vie.

«Nous avons réalisé des choses que je n’aurais jamais cru possibles. De notre premier Brit Award à nos spectacles à guichets fermés à l’O2.







«Me faire des amis et des fans dans le monde entier, je ne peux pas vous remercier assez du fond de mon cœur pour m’avoir fait sentir comme la fille la plus chanceuse du monde.

« Vous avez toujours été là pour me soutenir et m’encourager et je ne l’oublierai jamais. »

Elle a ensuite révélé la raison de la décision de quitter le groupe.

Jesy a ajouté: « La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment nui à ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de vivre à la hauteur des attentes très difficile.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le fait de rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer le processus.

«J’ai besoin de passer du temps avec les gens que j’aime, à faire des choses qui me rendent heureux. Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi ça va ressembler maintenant, mais je j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir.









«Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans notre voyage. Tout le travail acharné et le dévouement qui ont contribué à faire de nous un succès.

« À chaque fan qui est venu nous voir en concert, qui a écouté nos chansons et a chanté leur cœur, m’a envoyé des messages et m’a soutenu tout au long du chemin Je veux que vous sachiez que je vous aime tous tellement et je n’aurais jamais pu le faire ceci sans vous et je l’apprécie à l’infini.

« Je tiens avant tout à remercier Jade, Perrie et Leigh-Anne d’avoir créé certains des souvenirs les plus incroyables que je n’oublierai jamais. J’espère que vous continuerez à réaliser tous vos rêves et à faire de la musique qui les gens aiment. Aimez Jesy. «

Dans une déclaration distincte publiée par Little Mix, les trois autres membres, Jade, Perrie et Leigh-Anne ont réagi aux paroles de leur camarade de groupe.







Ils ont écrit: «Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix. C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy.

«Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être. Nous apprécions toujours beaucoup notre voyage Little Mix et nous ne sommes pas tous les trois prêts à ce que ce soit fini. «

Le groupe de filles, qui s’est fait connaître sur The X Factor, a ajouté: «Nous savons que le départ de Jesy va être une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans. Nous vous aimons tellement les gars et sommes très reconnaissants de votre fidélité et de votre soutien continu envers nous tous.

«Nous sommes impatients de vous voir nombreux en tournée.

« Aime toujours, Jade, Perrie et Leigh-Anne xxx. »







Les membres de Little Mix sont devenus des noms connus en 2011 lorsqu’ils ont été réunis sur The X Factor, avant de passer à l’histoire en tant que premier groupe à remporter l’émission.

Depuis lors, le quatuor toujours populaire est devenu l’un des groupes de filles les plus vendus de l’histoire du Royaume-Uni.

Alors que leur tournée 2020 a dû être annulée en raison de la pandémie de coronavirus, Little Mix a continué à travailler sans relâche au cours des 11 derniers mois avec la sortie de leur sixième album studio Confetti avec quatre singles et des vidéos musicales qui les accompagnent.

En plus d’enregistrer du nouveau matériel, le groupe a également commencé à filmer sa propre série musicale de télé-réalité The Search, qui a commencé à être diffusée sur BBC One en septembre.

Mais l’inquiétude a commencé à grandir pour Jesy après avoir raté plusieurs apparitions avec ses camarades de groupe ces derniers mois.

Elle a ensuite surpris les fans lorsqu’elle a annoncé une pause dans sa carrière pop le 17 novembre.







Un porte-parole du groupe a confirmé son départ temporaire dans un communiqué à l’époque.

Ils ont partagé: «Jesy a prolongé son congé de Little Mix pour des raisons médicales privées.

« Nous ne publierons aucun autre commentaire pour le moment et demanderons aux médias de respecter sa vie privée pour le moment. »

Jesy a été photographiée pour la première fois depuis l’annonce de sa pause la semaine dernière, avant sa déclaration de démission aujourd’hui.

La bombe brune avait l’air perdue dans ses pensées lorsqu’elle a été vue monter dans sa voiture dans l’Essex lundi dernier.