Jesy Nelson a sérieusement rattrapé son sommeil depuis qu’il a quitté Little Mix.

Elle a partagé une photo de lit seins nus bien après 16 heures dimanche – et a admis qu’elle venait tout juste de se lever.

La star prépare son prochain mouvement depuis qu’elle a dit au revoir au groupe le 14 décembre.

Elle s’est aussi beaucoup reposée à son apparence après un dimanche très paresseux et elle a posté un cliché pour le prouver.

Jesy a écrit sur Instagram plus tôt cet après-midi: « Je viens de me réveiller wbu? »

La jeune femme de 29 ans était sans maquillage en un rien de temps – et elle n’avait pas non plus de haut.









Il n’y avait aucun signe de son petit ami acteur Sean Sagar – et peut-être qu’il est sorti pour une promenade en attendant qu’elle se réveille.

Elle a expliqué il y a deux semaines qu’elle avait du mal à vivre dans le groupe.

Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall ont promis de continuer en trio – et disent qu’ils ont encore beaucoup de musique à faire.

Ils ont publié leur première photo à trois le jour de Noël alors qu’ils laissaient les fans enthousiastes pour 2021.









Jesy a déclaré qu’elle devait prendre sa vie dans une direction différente.

Dans une déclaration émouvante, la star a déclaré qu’elle devait faire ce qu’il fallait pour elle-même et dire au revoir.

« Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile », a révélé la jeune femme de 29 ans.





(Image: littlemix / Instagram)



« Je dois passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureux. »

Elle a ajouté que tout cela avait «nui à ma santé mentale» dans une annonce déchirante.

Les membres restants ont déclaré: « Nous savons que le départ de Jesy sera une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans.

« Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être. »

Little Mix s’est formé sur The X Factor en 2011 et a continué à enregistrer six meilleurs albums britanniques et quatre singles numéro un.