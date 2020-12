Jesy Nelson pourrait gagner 10 millions de livres après avoir quitté Little Mix, selon un expert.

Le gourou des relations publiques Rob Cooper estime que les revenus de Jesy pourraient varier entre 5 et 10 millions de livres sterling après avoir annoncé qu’elle se retirait du groupe pour de bon.

La jeune femme de 29 ans a déclaré qu’elle avait pris la décision en raison de considérations de santé mentale, les anciens camarades du groupe Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall et Perrie Edwards lui apportant leur soutien.

Et au milieu d’une vague de spéculations sur la future carrière de Jesy, Rob affirme que son attitude terre-à-terre sera son plus grand atout.

Elle a toujours été très ouverte sur ses insécurités, ce qui «l'a rendue très accessible à des milliers de jeunes filles».











Rob prédit également qu’un « acte pop féminin fort » se taillera rapidement un fandom dédié au sein de la communauté LGBT.

Et si Jesy a quitté Little Mix, son rôle dans l’écriture de plusieurs de leurs tubes sera très payant, ajoute-t-il.

Rob explique: « PRS & PPL sont les redevances qu’un artiste reçoit chaque fois que sa musique est jouée dans un lieu public comme la radio, les bars, les clubs et sur scène. Cela signifie que Jesy est susceptible de recevoir un paiement de ses anciens compagnons de groupe chaque fois qu’ils se produisent sur scène sans elle. «

Il souligne également que Jesy est un « choix évident » pour juger les rôles à venir, de la même manière que Cheryl a décroché The X Factor et The Greatest Dancer.





















De plus, Jesy n’est pas seulement une puissante chanteuse et une plume lyrique, mais elle possède également de sérieux mouvements de danse – ce qui en fait une « triple menace » pour tracer la concurrence.

Suite à l’annonce de Jesy, Little Mix lui a envoyé son meilleur et a confirmé son intention de continuer en tant que groupe en trois parties.

Cela comprendra leur tournée 2021, qui devrait avoir lieu à travers le Royaume-Uni jusqu’en mai, ainsi que deux dates à Dublin en avril.

Partageant une déclaration avec les fans lundi soir, Jesy a écrit: « À tous mes mixeurs,

«Les neuf dernières années à Little Mix ont été la période la plus incroyable de ma vie.





















«Nous avons réalisé des choses que je n’aurais jamais cru possibles. De notre premier Brit Award à nos spectacles à guichets fermés à l’O2.

« Me faire des amis et des fans partout dans le monde, je ne saurais trop vous remercier du fond de mon cœur de me faire sentir comme la fille la plus chanceuse du monde.

« Vous avez toujours été là pour me soutenir et m’encourager et je ne l’oublierai jamais. »

Elle a ajouté: « La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de vivre à la hauteur de mes attentes très difficile.











«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le fait de rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer le processus.

«Je dois passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureux. Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi ça va ressembler maintenant, mais je j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir. «

Elle a terminé en remerciant les fans et Leigh-Anne, Perrie et Jade.

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez, ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un e-mail aux Samaritains à jo@samaritans.org