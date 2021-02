Jesy Nelson porte une fausse moustache après avoir fait ses premiers pas dans une carrière solo

Jesy Nelson a giflé une fausse moustache et a affiché son nouveau look après avoir semblé faire ses premiers pas vers une carrière solo.

L’ancienne star de Little Mix, 29 ans, s’est amusée avec ses followers alors qu’elle se montrait sur Instagram.

Le filtre génial a laissé ses fans rire après les téléchargements brillants alors qu’elle mettait son après-midi à profit pour divertir tout le monde.

Jesy a légendé les images « Joyeux dimanche les gars! » avant de décider de ses efforts avec digne d’une vidéo.

Elle portait un soutien-gorge de sport noir et avait l’air sensationnelle alors qu’elle affichait ses poils de fortune.







Bientôt, elle a jeté une barbe pleine et a demandé à tout le monde de lui faire part de ses réflexions sur son changement de style soudain.

Passant ses mains dans ses cheveux et souriant, la chanteuse semble aimer à nouveau la vie après une année 2020 mouvementée.

Ses fans digèrent toujours la nouvelle selon laquelle Jesy semble avoir fait ses premiers pas en solo.

La star – qui a quitté Little Mix l’année dernière – a semblé publier un extrait de son prochain projet tout en se rendant sur ses histoires Instagram pour dire aux fans qu’elle passait la journée dans le studio de musique.

Elle a filmé un court extrait sonore d’une femme en train de chanter et les fans enthousiastes ont rapidement souligné qu’une voix qui ressemblait aux célèbres sons de Jesy pouvait être entendue en arrière-plan.







Elle a boudé devant la caméra puis a tourné l’objectif sur le producteur de musique Patrick Jordan Patrikios, qu’elle a tagué dans le téléchargement – ainsi qu’un autre producteur et auteur-compositeur, Sunny.

Sunny et Patrick ont ​​tous deux travaillé avec Jesy lorsqu’elle était dans Little Mix avec Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall et Perrie Edwards.

Plus tôt ce mois-ci, Patrick a déclaré qu’il avait hâte d’aider Jesy à prendre d’assaut les charts en tant qu’interprète solo lorsqu’il a pris ses histoires pour partager une photo du musicien par derrière.

Elle avait l’air confiante lorsqu’elle est arrivée vendredi dans un studio de l’ouest de Londres, car les rumeurs tourbillonnent la musique n’est pas loin.







La beauté a peu fait pour éteindre les rumeurs au cours des dernières semaines.

Elle a récemment utilisé sa grille Instagram pour partager une photo miroir à couper le souffle d’elle-même à la maison.

«Allons-y», a-t-elle légendé la photo, accompagnée d’une série de notes de musique.

Cela a laissé les fans spéculer sur ses projets de création musicale.







À la fin de l’année dernière, Jesy a déclaré qu’elle devait quitter le groupe pour prendre sa vie dans une direction différente.

Dans une déclaration émouvante, la musicienne a déclaré qu’elle devait faire ce qu’il fallait pour elle-même et laisser le groupe derrière.

«Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile», a-t-elle révélé.