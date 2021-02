Jesy Nelson a dévoilé son âme en admettant qu’elle se mourait de faim dans l’espoir de plaire aux autres.

L’ancienne star de Little Mix a été soumise à des années d’abus horribles en ligne après avoir rejoint le groupe sur X Factor.

La jeune femme de 29 ans s’est même ouverte dans son documentaire déchirant Odd One Out sur la façon dont elle se sentait si mal à un moment donné qu’elle a tenté de se suicider.

Maintenant, elle canalise son énergie pour aider et inspirer d’autres personnes qui ont peut-être des problèmes de santé mentale et se soucient trop de la façon dont les autres les voient.

Jesy, qui a annoncé l'année dernière qu'elle quittait le groupe, a révélé qu'elle s'était affamée jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer dans des vêtements de taille 8, mais que même alors, elle n'était pas heureuse.







(Image: Instagram)



La star a partagé une photo émouvante d’elle-même allongée sur le sol d’une salle de sport à côté d’un tapis roulant vêtue d’un short cycliste noir et d’un haut court.

Elle a semblé bouleversée alors qu’elle tenait sa main sur ses yeux.

Les côtes de Jesy sont visibles sur l’image qu’elle a partagée avec ses fans sur Instagram.

Elle a écrit à côté: « Je viens de voir cette photo apparaître sur mon flux et cela m'a rendu si triste. Le jour où cette photo a été prise, je me souviens être allée au gymnase avec mon manager et je me suis tenue dans le miroir et j'ai dit , «Dieu je suis si gros que je veux juste que mes jambes soient comme ça» et j'ai tiré ma peau pour essayer de créer un écart entre les cuisses parce que je croyais vraiment qu'être maigre me rendrait plus heureuse.















(Image: Getty Images)



«Et même quand je suis arrivé à une taille 8 après avoir été affamé, je n’étais toujours pas heureux. Je me suis intimidé mentalement tous les jours pour essayer de plaire aux autres. Il m’a fallu 10 ans pour réaliser que je suis la seule personne dont j’ai besoin s’il te plaît. »

Elle a poursuivi: «En tant qu’humains, nous trouvons si facile de faire des compliments aux autres, mais pourtant nous avons tellement de mal à être gentils avec nous-mêmes parce qu’il est tellement plus facile de se distinguer que de trouver les choses que nous aimons chez nous.

« Donc, si vous êtes quelqu'un qui se sent comme moi, s'il vous plaît, ne perdez pas des années de votre vie à chercher l'approbation des autres, demandez l'approbation de vous-même. Soyez votre fan numéro un. et vous êtes le seul d'entre vous dans ce monde et c'est assez puissant! «







(Image: COPYRIGHT INCONNU)



Elle a été comblée d’éloges pour avoir pris la parole.

Holly Hagan de Geordie Shore lui a dit: « Tu es et tu as toujours été une incroyable jésus. Depuis le premier jour »

«Ça y est», a déclaré Alexandra Burke, une autre star de X Factor.

Alors qu’un abonné a posté: « La personne la plus belle et la plus inspirante que je connaisse, je suis si fier de vous … vous êtes plus spéciale que vous ne le saurez jamais »

Et un autre a écrit: « Parlez-en reine !! Merci beaucoup d’être une source d’inspiration pour nous tous »

Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale