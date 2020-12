Jesy Nelson s’est prononcée pour la première fois depuis son départ de Little Mix.

La chanteuse, 29 ans, a pris du temps loin des projecteurs après avoir annoncé qu’elle quitterait le groupe.

Dans une déclaration émouvante publiée sur son histoire Instagram, Jesy a écrit: « Je veux juste dire merci beaucoup à tous ceux qui m’ont montré tant d’amour et de soutien au cours des derniers jours, certains de vos messages m’ont fait ressentir tellement émotionnelle et je l’apprécie tellement. Je vous aime tous. »

La mise à jour intervient après que la chanteuse a annoncé son départ du groupe le 15 décembre.

Jesy avait précédemment annoncé une «pause prolongée» du groupe pour des «raisons médicales privées».

Le groupe continuera en tant que trio, composé des camarades du groupe d’origine de Jesy, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall.

Jesy avait annoncé dans un communiqué: « A tous mes mixeurs,

«Les neuf dernières années à Little Mix ont été la période la plus incroyable de ma vie.

« Nous avons réalisé des choses que je n’aurais jamais cru possibles. De la victoire de notre premier Brit Award à nos spectacles à guichets fermés à l’O2. »







(Image: jesynelson / Instagram)









La star a poursuivi: « Se faire des amis et des fans partout dans le monde, je ne peux pas vous remercier assez du fond de mon cœur pour me faire sentir comme la fille la plus chanceuse du monde.

«Vous avez toujours été là pour me soutenir et m’encourager et je ne l’oublierai jamais.

« La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact négatif sur ma santé mentale. Je trouve très difficile la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes. »

Jesy a ajouté: «Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le fait de rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment qu’il est maintenant temps de commencer le processus.

«J’ai besoin de passer du temps avec les gens que j’aime, à faire des choses qui me rendent heureux. Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi ça va ressembler maintenant, mais je j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir. «







(Image: jesynelson / Instagram)



Jesy a signé en remerciant ses fans et ses anciens camarades de groupe pour tout leur soutien.

Suite à cette annonce, Little Mix a annoncé sur les réseaux sociaux: « Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix. C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy.

« Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est juste pour sa santé mentale et son bien-être. Nous apprécions toujours beaucoup notre voyage Little Mix et nous ne sommes pas prêts à ce qu’il soit plus de. »







(Image: jadethirlwall / Instagram)



Ils ont continué: « Nous savons que le départ de Jesy va être une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans. Nous vous aimons tellement et sommes très reconnaissants de votre fidélité et de votre soutien continu envers nous tous.

« Nous avons hâte de vous voir en tournée. Aime toujours, Jade, Perrie et Leigh-Anne xxx. »

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez, ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un e-mail aux Samaritains à jo@samaritans.org