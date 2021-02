Jesy Nelson laisse entendre qu’elle va en solo après avoir quitté Little Mix

Jesy Nelson a laissé entendre qu’elle allait en solo après avoir quitté de façon sensationnelle Little Mix.

La princesse de la pop, 29 ans, a quitté ses anciens compagnons de groupe Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall en décembre après avoir révélé qu’il était temps pour elle de s’éloigner des projecteurs pour la première fois après avoir connu la célébrité pendant près de 10 ans. plus tôt.

Mais elle a surpris les fans mardi avec un selfie inattendu qui a laissé les fans implorant de savoir quand elle allait sortir sa propre musique.

« Allons-y, » taquina Jesy alors qu’elle partageait une photo de miroir à couper le souffle d’elle-même à la maison.







Elle a ajouté des notes de musique dans sa légende, laissant entendre qu’elle enregistre de nouvelles choses pour ses adeptes bien-aimés.

En réponse à sa déclaration, un fan a écrit: « Je ne peux pas attendre », avec les yeux emoji.

Et un autre adepte impatient a demandé: « Avons-nous JN1? » comme ils se référaient à son premier single.

Jesy a suscité l’enthousiasme car elle a aimé le commentaire.







Le chanteur travaille avec les auteurs-compositeurs Patrick Patrikios et Hanni Ibrahim – qui ont auparavant aidé Little Mix à écrire leur album 2018 LM5 et leur hit 2016, Touch.

Un troisième a fait écho: « Musique emojis? Spill the tea sis! »

Plus tard, Jesy a partagé une photo d’elle-même en studio, ce qui a suscité de nouvelles spéculations sur la sortie d’un nouveau single très bientôt.







Pendant ce temps, ses amis proches de Little Mix ont dû annuler leur tournée Confetti et la repousser jusqu’en 2022.

Ce sera la première tournée sans Jesy.

Néanmoins, les fans sont ravis de voir les trois filles se produire ensemble la prochaine fois qu’elles le pourront.

