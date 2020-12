Le chanteur Jesy Nelson, qui fait partie de Little Mix depuis leur réunion en 2011, s’en va, a annoncé le groupe sur Twitter.

« Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix. C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy », lit-on dans un communiqué. « Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être. »

Les membres restants du groupe, Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall, ont déclaré qu’ils avaient l’intention de continuer à jouer et à tourner après le départ de Nelson, en écrivant: « Nous apprécions toujours beaucoup notre voyage Little Mix et nous trois ne le sommes pas. prêt pour que ce soit fini. »

Nelson a expliqué sa décision de participer à sa propre déclaration publiée sur Instagram.