Jesy Nelson a été photographiée pour la première fois depuis qu’il a été annoncé qu’elle prendrait une « pause prolongée » de Little Mix.

La sensation X Factor, âgée de 29 ans – dont l’interruption de sa carrière pop a été partagée avec les fans le 17 novembre – avait l’air perdue dans ses pensées lorsqu’elle a été vue monter dans sa voiture dans l’Essex lundi.

Regardant chaque pouce la star de la mode, Jesy est sorti dans un pantalon taille haute imprimé camouflage associé à un top court noir.

La hitmaker Wings a poursuivi son ensemble avec une veste surdimensionnée imprimée d’un motif de tête de mort et elle se promenait le long du trottoir dans des bottes à lacets à la mode.

Prouvant que la chanteuse a le goût des belles choses de la vie, elle pouvait être vue avec un grand tour de cou en or de la maison de couture française Chanel autour du cou.









Jesy – qui sort actuellement avec l’acteur Sean Sagar – a laissé ses mèches dans ses boucles naturelles pour sa sortie et a amélioré sa beauté naturelle avec une touche de maquillage.

La chanteuse pop a pris une boîte de la taille d’une chaussure dans ses bras et a porté un grand sac de voyage sur son épaule alors qu’elle se dirigeait vers son véhicule.

Le mois dernier, les fans ont exprimé leurs inquiétudes pour la chanteuse après avoir raté plusieurs apparitions avec ses camarades de groupe – Perrie Edwards, Jade Thirlwall et Leigh-Anne Pinnock – ces dernières semaines.









Un porte-parole du groupe a confirmé son départ temporaire dans un communiqué.

Ils ont partagé: «Jesy a prolongé son congé de Little Mix pour des raisons médicales privées.

« Nous ne publierons aucun autre commentaire pour le moment et demanderons aux médias de respecter sa vie privée pour le moment. »

On ne sait pas encore quand Jesy sera de retour avec le groupe en tête des charts.

















Les membres de Little Mix sont devenus des noms connus en 2011 lorsqu’ils ont été réunis sur The X Factor, avant de passer à l’histoire en tant que premier groupe à remporter l’émission.

Depuis lors, le quatuor toujours populaire est devenu l’un des groupes de filles les plus vendus de l’histoire du Royaume-Uni.







(Image: Getty Images)



Alors que leur tournée 2020 a dû être annulée en raison de la pandémie de coronavirus, Little Mix a continué à travailler sans relâche au cours des 11 derniers mois avec la sortie de leur sixième album studio Confetti avec quatre singles et des vidéos musicales qui les accompagnent.

En plus d’enregistrer du nouveau matériel, le groupe a également commencé à filmer sa propre série musicale de télé-réalité The Search, qui a commencé à être diffusée sur BBC One en septembre.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.