Jesy Nelson et Sean Sagar seraient de retour ensemble.

On dit que le couple a ravivé leur romance après une brève séparation lorsque le verrouillage a rendu leur romance naissante difficile à maintenir.

Ils étaient ensemble depuis huit mois.

L’ancienne star de Little Mix Jesy, qui a annoncé l’année dernière qu’elle quittait le groupe, aurait également déplacé la star de Our Girl dans sa maison d’Essex afin qu’ils puissent passer le troisième lock-out ensemble et donner une autre chance.

Une source a déclaré au Sun: « C'était vraiment un peu idiot. Ils avaient un tiff amoureux mais ils sont de retour ensemble maintenant.







«Sean est très gentil avec elle et la réconforte car pour le moment, elle a besoin de beaucoup de soutien.

«Ils ont pensé que ce serait mieux qu’ils puissent passer le confinement ensemble pour qu’il reste avec elle.

Jesy et Sean ont retiré leurs photos de leurs comptes Instagram lorsqu’ils se sont séparés, mais on pense qu’ils sont de retour en bons termes.

Ils ont commencé à se fréquenter en avril dernier après que Jesy se soit séparé de Chris Hughes de Love Island.







Hier, Jesy, 29 ans, a envoyé un message sur la «gentillesse» en partageant un clip émouvant d’une femme de ménage new-yorkaise nommée Rosa qui était en larmes lorsque les résidents de l’immeuble où elle travaillait avant de perdre son emploi l’ont surprise. avec un bail de deux ans sur la suite penthouse.

Comme elle l’a partagé sur Instagram, Jesy a écrit: « Être gentil est la meilleure chose que vous puissiez être à mes yeux ».

Jesy a annoncé en décembre qu'elle quittait Little Mix, neuf ans après avoir remporté X Factor ensemble.







Elle a dit que son passage dans le groupe avait été « la plus incroyable » période de sa vie, mais qu’elle avait dû partir pour sa propre santé mentale.

Elle a déclaré à ses fans dans une déclaration honnête: « La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le fait de rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer ce processus.

The Mirror a contacté les représentants de Jesy et Sean pour commentaires.