Jesy Nelson a récemment taquiné les fans qu’elle se lance dans une carrière solo, après avoir quitté Little Mix l’année dernière.

Et maintenant, il semble que l’ancienne chanteuse du groupe de filles, 29 ans, se concentre sur ses projets à venir avec des membres de l’équipe avec lesquels elle a déjà travaillé lorsqu’elle était dans Little Mix avec Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall et Perrie Edwards.

Après avoir partagé un cliché de l’intérieur d’un studio de musique, où un guitariste pouvait être vu au bureau ainsi qu’un autre gars jouant avec des boutons sur une table de mixage, la star de X Factor a commencé à suivre des producteurs nominés et multi-platine. Patrick Jordan Patrikios et Sunny sur Instagram.

Ce n’est pas la première fois qu’elle rencontre les deux musiciens car ils ont déjà travaillé avec Jesy lorsqu’elle faisait partie de Little Mix.

Et prouvant que Patrick a hâte d’aider Jesy à prendre d’assaut les charts en tant qu’interprète solo, il a pris ses Stories le mercredi, pour partager un cliché du musicien par derrière dans lequel elle pouvait être vue portant l’ensemble exact qu’elle avait précédemment partagé un selfie d’elle-même en.

Sunny semble être plus discret car il n’a encore partagé aucune offre de son temps en studio.









The Mirror a contacté un représentant de Jesy Nelson pour obtenir ses commentaires.

Les fans de Jesy ont spéculé sur le fait que la personnalité du documentaire envisage de se lancer dans une carrière solo.

Elle n’a pas fait grand-chose pour éteindre les rumeurs alors qu’elle se rendait mardi sur sa page Instagram pour partager un miroir à couper le souffle d’elle-même à la maison.

«Allons-y», a-t-elle sous-titré l’offre, accompagnée d’une série de notes de musique – ce qui a conduit ses fans à l’interroger sur ses projets de création musicale.







(Image: Instagram)







(Image: patrickpatrikios / Instagram)



En réponse à sa déclaration, un fan a écrit: « Je ne peux pas attendre », avec les yeux emoji.

Et un autre adepte impatient a demandé: « Avons-nous JN1? » comme ils se référaient à son premier single.

Jesy – qui a annoncé son départ de Little Mix le 14 décembre – a ensuite suscité une nouvelle excitation en appréciant le commentaire.

L’année dernière, Jesy a déclaré qu’elle devait quitter le groupe pour prendre sa vie dans une direction différente.







(Image: jesy nelson / Instagram)



Dans une déclaration émouvante, la musicienne des Wings a déclaré qu’elle devait faire ce qu’il fallait pour elle-même et dire au revoir.

« Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile », a-t-elle révélé.

« Je dois passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureux. »

Elle a ajouté que tout cela avait «nui à ma santé mentale» dans une annonce déchirante.







(Image: Getty Images)



Les membres restants ont déclaré: « Nous savons que le départ de Jesy sera une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans.

« Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous au [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.