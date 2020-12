Quant à la suite pour Nelson, le chanteur de « Change Your Life » n’est pas sûr – et c’est OK. «J’ai besoin de passer du temps avec les gens que j’aime, à faire des choses qui me rendent heureuse. Je suis prête à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie», a-t-elle poursuivi. « Je ne sais pas à quoi cela va ressembler en ce moment, mais j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir. »

Pour terminer son message, Nelson s’est concentré sur la gratitude qu’elle a pour ses fans, ses collègues, Jade Thirlwall, Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock, ainsi que ceux qui les ont menés à terme. «Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans notre voyage. Tout le travail acharné et le dévouement qui ont contribué à notre réussite», a-t-elle écrit. «À chaque fan qui est venu nous voir en concert, qui a écouté nos chansons et a chanté leur cœur, m’a envoyé des messages et m’a soutenu tout au long du chemin, je veux que vous sachiez que je vous aime tous tellement et je n’aurais jamais pu le faire ceci sans vous et je l’apprécie à l’infini. «

«Surtout», a-t-elle conclu, «je tiens à remercier Jade, Perrie et Leigh-Anne pour avoir créé certains des souvenirs les plus incroyables que je n’oublierai jamais. J’espère que vous continuerez à remplir tous vos rêve et continue de faire de la musique que les gens aiment. «