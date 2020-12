Jesy Nelson a pris une fois des comprimés si puissants qu’ils l’ont fait vomir.

La chanteuse de 29 ans, qui a récemment annoncé qu’elle quittait Little Mix, a dû prendre des antibiotiques pour traiter une infection dentaire douloureuse.

Elle a pris les pilules fortes pour pouvoir continuer à jouer avec le groupe lors d’un concert en 2014.

La citation a refait surface lorsque Jesy a expliqué sa décision de quitter Little Mix, affirmant que son passage dans le groupe pop avait eu des conséquences néfastes sur sa santé.

Écrivant dans l’autobiographie de Little Mix, Jesy a également révélé qu’elle était autrefois tellement stressée par la peur du grave problème cardiaque de sa mère qu’une oreille infectée a commencé à saigner.













Elle a dit: «La douleur est devenue si forte que j’étais au lit en train de hurler.

« Ce qui est étrange dans ce travail, c’est que les gens ne semblent pas croire que nous tombons malades comme tout le monde – ou que nos proches tombent malades et que nous devons être avec eux. »

Un an plus tard, Jesy a eu 50 injections d’analgésiques afin de pouvoir jouer avec Little Mix sur America’s Got Talent.







Elle a dit qu’elle ne devait jamais prendre de congé pour se reposer ou se remettre d’une maladie.

Jesy a écrit: «Ce jour-là, mon épaule est partie et je ne pouvais pas bouger.

«À la fin, j’ai eu quelque chose comme 50 injections et mon dos était couvert d’ecchymoses.









«Avant le spectacle, quand je me coiffais et me maquillais, les gens me donnaient du café pour me réveiller.

«J’étais tellement hors de moi que je ne me souviens de rien de la performance, juste que sur scène je n’ai pas pu retrouver mon équilibre. C’était horrible, la pire chose que j’ai eu à faire.

« Dans un travail normal, vous pouvez prendre un jour de congé et personne ne vous essaie, alors que dans ce travail, si vous manquez une représentation, tout le monde écrit des articles, commente les médias sociaux et lance des abus. »