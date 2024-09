Jesy Nelson « a potentiellement sauvé sa vie » avec son départ de Little Mix

Jesy Nelson vient peut-être de prendre une décision qui aurait pu être une question de vie ou de mort.

Le membre du boys band Rak-Su, Myles Stephenson, a suggéré que la décision de quitter le groupe de filles populaire, Little Mix en 2020, a été une bouée de sauvetage pour l’ancien membre.

D’ACCORD! Le magazine a rapporté que Nelson avait pris la décision difficile de quitter le groupe en raison de l’impact dévastateur que cela avait sur sa santé mentale.

Le Facteur X Victor, Rak-Su a soutenu la décision de Nelson, déclarant : « Je pense qu’elle est dans Little Mix depuis neuf ans et elle a eu tous ces commentaires. Nous savons tous qu’elle a vécu des drames avec des gens, évidemment des trolls et des médias sociaux, donc je pense qu’elle a pris une décision très intelligente et cette décision aurait pu potentiellement lui sauver la vie. »

La jeune femme de 33 ans a ajouté : « Nous ne savons pas si elle était restée dans le groupe et avait continué à recevoir les trolls sur les réseaux sociaux qu’elle avait l’habitude de recevoir, qui sait ce qui aurait pu se passer. »

Lorsque Jesy Nelson a pris la décision plutôt choquante de quitter Little Mix, elle s’est rendue sur son Instagram officiel pour réfléchir aux souvenirs qu’elle avait créés et au soutien que le chanteur avait recueilli.

« Je veux juste dire un grand merci à chacun d’entre vous qui m’a montré tant d’amour et de soutien au cours des derniers jours. Certains de vos messages m’ont fait me sentir si émue et je l’apprécie beaucoup », a-t-elle écrit à l’époque.