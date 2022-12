Jésus vous aura, dit un médecin américain à Poutine depuis la ligne de front ukrainienne

“Prenez le gars de la poitrine”, a aboyé l’infirmière américaine bénévole Jennifer Mullee alors que les obus explosaient près de la ligne de front de Donetsk, triant les soldats ukrainiens blessés avant de prendre le temps de transmettre un avertissement personnel au président russe Vladimir Poutine.

Mullee a travaillé comme infirmière d’urgence dans un hôpital de Los Angeles jusqu’en mai, date à laquelle elle est arrivée dans la région orientale qui a été embourbée dans le conflit pendant une grande partie de la guerre de 10 mois à la suite d’un appel du président Volodymyr Zelensky.

En tant que membre du Pirogov First Volunteer Mobile Hospital, elle contribue depuis à sauver des vies ukrainiennes.

“Mes (deux) filles me manquent, mais elles comprennent et croient en la lutte de ce qui se passe ici en Ukraine et me soutiennent pleinement et savent que je fais un travail important”, a-t-elle déclaré à Reuters à l’intérieur de l’ambulance transportant le soldat désormais stabilisé. a l’hopital.

Déployée deux fois comme infirmière et médecin en Afghanistan, Mullee est issue d’une famille de militaires.

Aucun de ses proches n’a été blessé en service actif, dit-elle, un contraste frappant avec “l’horrible destruction, la mort et les blessures” qu’elle subit désormais quotidiennement, et pour lesquelles elle rejette carrément la responsabilité sur la porte du dirigeant russe.

“Je prie pour qu’il soit traduit en justice pour ces … atrocités horribles”, a-t-elle déclaré.

“Mais je suis convaincu que s’il ne trouve pas justice dans cette vie, il en sera tenu responsable dans l’au-delà parce que Jésus est énervé contre lui et il vient pour toi, Poutine, il vient.”