Jésus peut faire passer l’Arsenal d’Arteta au niveau supérieur après le doublé de Leicester

Londres (AFP) – L’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a exhorté son équipe à continuer de suivre l’exemple de Gabriel Jesus après que l’attaquant brésilien a ouvert son compte Gunners avec deux buts lors d’une victoire 4-2 contre Leicester samedi.

Arrivé en pré-saison des champions de Manchester City, Jesus s’est avéré un succès immédiat auprès des fidèles d’Arsenal lors de ce qui était le premier match à domicile du club du nord de Londres de la campagne.

Il a ravi l’essentiel d’une foule de plus de 60 000 personnes à l’Emirates Stadium en ouvrant le score d’un excellent tir à la 23e minute avant de se diriger vers le 2-0 avant la mi-temps.

Mais c’est le fait que Jesus, 25 ans, était loin d’être satisfait de sa propre performance qui a fait la plus grande impression sur son patron.

“Nous savons ce que Gaby peut faire”, a déclaré Arteta.

“Il a également marqué deux passes décisives et il se sent déçu de ce vestiaire car il a dit qu’il aurait pu en marquer quatre.

« C’est la norme, c’est la mentalité que vous voulez. Pour passer à un niveau différent, vous avez besoin de cette mentalité.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Arteta, a ajouté : “Je n’aimerais pas jouer contre lui… Il est si mobile, si intuitif et il est toujours vif et proactif pour jouer à tout moment à n’importe quelle phase du jeu, et c’est une vraie menace.”

Leicester a riposté en seconde période, d’abord grâce à un but contre son camp de William Saliba, avant que Granit Xhaka ne rétablisse l’avance de deux buts d’Arsenal.

James Maddison a encore réduit l’écart pour Leicester à la 74e minute mais, à peine 60 secondes plus tard, les Gunners ont ensuite porté le score à 4-2 grâce à un but de Gabriel Martinelli.

Arteta a déclaré que Jésus avait déjà un impact sur le reste de son équipe.

“Il élève les standards”, a déclaré l’Espagnol de 40 ans.

“La façon dont il s’entraîne chaque jour, la façon dont il parle aujourd’hui, la façon dont ils se connectent, je pense que c’est très naturel, mais en même temps, c’est assez impressionnant de le faire aussi rapidement.”