«Jésus» Lézard «Marcher» sur l’eau est une simple physique au travail, un officier de l’IFS partage une vidéo

On peut voir toutes sortes de comportements et de phénomènes merveilleux à l’œuvre dans le monde des animaux sauvages. Qu’il s’agisse d’oiseaux migrateurs utilisant le soleil et d’autres étoiles pour naviguer ou de serpents détectant le rayonnement infrarouge, des exemples de créatures utilisant la science avancée sont partout. L’un de ces exemples est celui du “lézard de Jésus” marchant sur l’eau. Susanta Nanda, agente des Services forestiers indiens (IFS), a expliqué la physique simple derrière cet exploit étonnant dans un tweet récent. La vidéo et l’explication qu’il a partagée ne manqueront pas d’étonner les lecteurs.

Dans la vidéo, partagée par Nanda sur Twitter, on peut voir un lézard perché sur une branche dépassant d’un plan d’eau stagnante. La plupart des créatures incapables de voler qui ne nagent pas et qui sont entourées d’eau de tous côtés n’auraient aucun moyen d’atteindre la terre ferme à partir de cette position. Pas ce reptile, cependant ! La vidéo montre le saut de lézard dans (ou plutôt, sur) l’eau. En peu de temps, la créature est dans les airs, vous pouvez voir ses membres postérieurs s’agiter, presque comme si elle essayait de marcher dans les airs. Le lézard frappe alors l’eau en courant ! Et il continue de courir sur l’eau jusqu’à ce qu’il atteigne le rivage. On dirait que le reptile met un pied après l’autre à la surface de l’eau si vite qu’il n’a pas le temps de se noyer.

Dans la légende du tweet, Nanda a expliqué comment l’animal est capable de faire cela. “La physique au travail…”, a-t-il écrit, déclarant en outre que “la tension superficielle, la force créée lorsque les molécules d’eau s’accrochent ensemble, devient dominante, permettant aux petits animaux de marcher sans effort sur les plans d’eau”.

La physique au travail… La tension superficielle, la force créée lorsque les molécules d’eau s’agrippent, devient dominante, permettant aux petits animaux de marcher sans effort sur les plans d’eau. pic.twitter.com/LqjTU6vEUt – Susanta Nanda (@ susantananda3) 30 novembre 2022

On ne sait pas quelle espèce de lézard est capturée dans la vidéo publiée par Nanda. Cependant, le reptile le plus associé à ce comportement de course sur l’eau est le basilic vert ou le lézard Jésus. Cette espèce de reptile peut atteindre des vitesses de plus de cinq pieds par seconde. Étant donné que le reptile dans la vidéo ne semble pas avoir la grande crête sur le dessus de sa tête qui est caractéristique des membres mâles de l’espèce, il est possible qu’il s’agisse d’un basilic vert femelle.

Des animaux aussi petits que le marcheur d’eau ressemblant à un moustique et aussi gros que le grèbe élégant peuvent marcher sur l’eau soit en raison de leur corps léger, soit parce qu’ils frappent l’eau avec suffisamment de force pour éviter de se noyer.

