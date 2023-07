Jesus: J’ai choisi de quitter Man City après que Guardiola m’ait fait pleurer

Gabriel Jesus a déclaré qu’il avait décidé de quitter Manchester City lorsque l’entraîneur Pep Guardiola l’a fait pleurer après l’avoir exclu de la formation de départ lors d’un match de Ligue des champions.

L’international brésilien a travaillé sous Guardiola pendant cinq ans au stade Etihad avant de rejoindre Arsenal l’été dernier, une décision qui, selon lui, l’a fait se sentir « libre ».

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– FC 100 : Où en est Arteta sur la liste 2022-23 d’ESPN ?

S’adressant au podcast « Denilson show », Jesus a déclaré que le tournant de sa carrière à City s’était produit lors de leur match à domicile contre le Paris Saint-Germain en novembre 2021 lorsqu’il avait été nommé sur le banc.

« Il y a eu un match de Ligue des champions, le PSG, à domicile, dans lequel il a mis [Oleksandr] Zinchenko comme un faux 9. Un truc de fou, dit Jésus. La veille, il n’a même pas utilisé [Zinchenko] à l’entraînement, il m’avait placé comme attaquant. … Zinchenko a même plaisanté avec moi : « Ce jour-là, je me suis senti mal pour toi ».

Gabriel Jesus a travaillé sous Pep Guardiola à Manchester City pendant cinq ans. Photo par Catherine Ivill/Getty Images

« Deux heures avant le match, il y a une discussion d’équipe, l’équipe mange, se repose 30 minutes et va au match. Il nous a dit l’équipe, je n’ai même pas mangé. Je suis allé directement dans la salle en pleurant, j’ai appelé ma mère pour parler : « Je veux partir. Je rentre chez moi, parce qu’il a mis [Zinchenko] sur, et il ne m’a pas mis. Il y a mis un arrière gauche. Je suis devenu fou. »

Jesus a remplacé Zinchenko en seconde période et a égalisé avant de marquer un vainqueur tardif pour donner à City une victoire 2-1.

« Je ne me suis pas échauffé », a ajouté Jésus. « Je me sentais mal. Cinq minutes après [Kylian] Mbappé a marqué le but du 1-0, [Guardiola] Appelle-moi. J’ai donné une passe décisive et j’ai marqué; nous l’avons tourné autour de 2-1. Ensuite [Champions League] jeu [a 2-1 win at RB Leipzig]je pensais que j’allais jouer, et je n’ai pas joué.

« Il y avait beaucoup de ça avec lui [Guardiola], et ce n’est pas facile. Mais un [player] évolue. C’est vraiment difficile. C’est là que j’ai décidé, je ne voulais plus rester. Et j’ai décidé de partir. »

Jesus a rejoint City en janvier 2017 en provenance de Palmeiras et a remporté 11 titres avec le club de Manchester.

Au cours de sa première campagne à Arsenal, il a marqué 11 buts et en a marqué sept autres en 26 matches de championnat alors qu’ils terminaient deuxième de City en Premier League.