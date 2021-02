Jesus Ferreira fait partie de ces joueurs qui semblent perpétuellement en quête d’un poste.

Son talent d’attaquant, en termes de toucher et de capacité de finition, est indéniable. Pourtant, l’année dernière avec le FC Dallas, il a passé du temps à jouer dans à peu près tous les rôles offensifs auxquels vous pourriez penser – avant-centre, ailier dans un trois avant, milieu offensif – et il ne pouvait pas s’approprier l’un d’eux.

Dimanche, le manager américain Gregg Berhalter a peut-être révélé le rôle le plus efficace de Ferreira, celui d’un faux neuf. L’attaquant de Dallas a certainement eu une soirée inoubliable contre Trinidad & Tobago. Oui, les Soca Warriors étaient massivement en désavantage numérique et n’avaient pas disputé de match officiel depuis plus d’un an – cela a montré que les États-Unis avaient trois buts devant en 23 minutes. Mais Ferreira en a profité avec deux buts et trois passes décisives dans ce qui a fini par être une victoire 7-0.

Plus important encore, le mouvement de Ferreira, qu’il soit en train de chuter profondément pour recevoir le ballon ou de faire des courses derrière la défense, a ajouté une autre dimension à l’attaque américaine. Il était clairement en phase avec les grands joueurs Paul Arriola et Jonathan Lewis, qui ont ajouté deux buts chacun.

« Lorsque vous avez des ailiers qui peuvent menacer la ligne arrière, vous pouvez vous permettre de laisser tomber un attaquant et toujours obtenir cette verticalité tout en étant capable d’étirer l’adversaire », a déclaré Berhalter. « Nous l’avons encore vu ce soir. Nous sommes vraiment satisfaits de [Ferreira’s] performance. Ce dont nous lui avons parlé aujourd’hui, c’est d’arriver au banc des pénalités, et il l’a certainement fait. Pour moi, c’était une performance complète et il méritait l’Homme du match. «

Certes, ce n’était pas la première fois que Ferreira jouait dans ce rôle. Berhalter l’a utilisé de la même manière, et avec succès, il y a un an lors d’une victoire 1-0 en amical contre le Costa Rica. Mais peu de choses se sont passées pour Ferreira pendant le reste de 2020. Avec le joueur désigné Franco Jara et Ricardo Pepi monopolisant les minutes, et avec un épisode de COVID-19 le mettant à l’écart pour un sort, Ferreira semblait simplement perdu parfois. En 979 minutes avec FCD, il n’a réussi qu’un but et une passe en 2020. Il a époustouflé cela en 63 minutes de travail dimanche.

« De toute évidence, 2020 a été une année difficile pour moi en ne marquant qu’un seul but en championnat », a-t-il déclaré. «J’étais un peu bouleversé, mais je n’ai pas pris cela comme une année de ralentissement. J’ai pris ça comme: ‘Vous devez faire mieux.’

« Nous devons nous assurer que 2020 est une année bien meilleure que les deux dernières années. Et donc, ce n’est qu’aujourd’hui que nous avons fait un bon pas en avant. »

Le maintien de la confiance d’un directeur d’une équipe nationale peut être un élément important pour franchir un tronçon difficile. Tous les joueurs recherchent des moyens de créer la confiance et le bon message au bon moment peut aider un artiste à créer une certaine confiance en soi alors qu’elle pourrait autrement manquer. Ferreira a déclaré que c’était le cas avec Berhalter.

Jesus Ferreira a excellé dans la fausse position de neuf pour l’USMNT lors de sa victoire 7-0 contre Trinidad & Tobago dimanche. Andrew Bershaw / Icon Sportswire via Getty Images

« Moi et Gregg, nous avons eu beaucoup de conversations sur ce qui se passait et tout », dit-il. « Cela me rend heureux qu’il soit coincé avec moi, et maintenant je peux lui montrer ce que je peux faire de mieux. »

La réplication de cette forme au niveau du club ne devrait pas être beaucoup plus facile en 2021. Jara et Pepi sont toujours là pour lutter. Différentes équipes engendrent différents personnels avec des tactiques différentes. Mais les qualifications olympiques attirent également l’attention, et le manager américain des moins de 23 ans, Jason Kreis, est depuis longtemps un admirateur de Ferreira. Un effort de qualification réussi pourrait donner un autre coup de fouet à Ferreira et lui permettre de se faire une place plus stable dans sa carrière.

Dimanche, le style que Berhalter a tenté de donner a pris forme. Les arrières extérieurs Aaron Herrera et en particulier Sam Vines ont constamment contribué à l’attaque. Et avec Jackson Yueill qui lançait des passes diagonales vers les ailes, et avec les États-Unis utilisant continuellement des pistes qui se chevauchaient, il y avait de la place à faire.

Le fossé entre les deux parties était tel qu’il était difficile de choisir les gagnants et les perdants, mais certains joueurs en ont clairement bénéficié plus que la plupart. L’un de ceux-ci était Vines, d’autant plus que sa position d’arrière gauche semble perpétuellement mince, et c’est un autre joueur pour qui la qualification olympique pourrait profiter.

Arriola continue de progresser dans son retour après une blessure à l’ACL qui l’a mis à l’écart pendant la majeure partie de 2020. Lewis a montré le genre de dégâts qu’il peut faire dans un rôle de départ. Le gardien Matt Turner a à peine touché le ballon, mais a sauvé un penalty d’Alvin Jones – un ennemi de la nuit de 2017 lorsque T&T a éliminé les États-Unis des qualifications pour la Coupe du monde – pour préserver la feuille blanche.

La campagne 2021 sera remplie d’action, avec les finales de la Ligue des Nations, les Jeux olympiques, la Gold Cup et la qualification pour la Coupe du monde au programme. Celles-ci s’avéreront être des tests beaucoup plus sévères que ce que les États-Unis ont vu dimanche soir, mais l’année est précisément lancée pour le type de départ souhaité par Berhalter.