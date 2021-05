La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Jésus fait face à la sortie alors que Man City cible Kane, Haaland

Attaquant brésilien Gabriel Jésus pourrait rejoindre Sergio Aguero pour quitter Manchester City cet été avec l’équipe de Pep Guardiola intéressée par un déménagement pour Harry Kane ou alors Erling Haaland.

Selon l’attaquant brésilien, on ne peut pas compter sur Jésus dans les grands matchs. Le joueur de 24 ans a joué plus régulièrement pour City cette saison, marquant huit fois en 25 apparitions en Premier League.

Le manque de confiance montré en Jésus, qui pourrait bientôt remporter son troisième titre de Premier League avec Manchester City, signifie que la hiérarchie du club devrait payer plus de 100 millions de livres sterling pour les remplaçants, Kane et Haaland étant deux des meilleurs attaquants du football cette saison.

Gabriel Jesus pourrait également faire partie d’un exode à Manchester City. Getty

PAPIER GOSSIP

– Everton ciblerait un mouvement pour ce qui précède Sergio Aguero avec l’attaquant de Manchester City devant être hors contrat cet été, selon le Daily Star. Ils rapportent que l’attaquant de 32 ans se verra offrir 240000 £ par semaine pour passer à Merseyside, bien que l’équipe de Carlo Ancelotti concourra parmi une multitude de clubs à travers l’Europe qui se disputent la signature de l’attaquant argentin.

– Le Real Madrid pourrait se tourner vers la Bundesliga dans sa recherche d’un attaquant, les géants espagnols souhaitant amener Robert Lewandowski au Santiago Bernabeu en été. C’est selon Ciel L’Allemagne, qui rapporte que le joueur de 32 ans est une option pour Zinedine Zidane. L’attaquant international polonais reste en forme après avoir marqué 36 buts dans 25 stars de la Bundesliga pour le Bayern Munich cette saison, et pourrait être disponible pour un montant d’environ 52 millions de livres sterling, son contrat expirant en juillet 2023.

– Le Paris Saint-Germain envisage de déménager pour un joueur de 26 ans Rodrigo de Paul. La forme du milieu de terrain offensif suscite l’intérêt de toute l’Europe, mais des frais pour l’Argentin pourraient coûter environ 40 millions d’euros, selon Gazzetta dello Sport. Le joueur de Serie A a contribué à 15 buts en 31 apparitions jusqu’à présent cette saison, aidant l’Udinese à se battre pour une finition dans la moitié supérieure du tableau.

– L’AC Milan est sur le point de rejoindre la course pour Tammy Abraham, avec le début en avant de susciter l’intérêt des clubs en Europe selon le Standard du soir. Ils affirment que le club de Serie A est prêt à rivaliser avec West Ham United pour l’attaquant évalué à environ 40 millions de livres sterling. L’attaquant de 23 ans a marqué six buts en 12 départs en Premier League cette saison, mais n’a pas beaucoup figuré dans les plans de Thomas Tuchel ces derniers temps.

– Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich pourraient manquer la signature de Lucas Vazquez avec des négociations contractuelles, le Real Madrid semblant plus proche d’un accord. C’est selon COMME, qui affirme que le joueur espagnol de droite devrait désormais se voir proposer un nouveau contrat de trois ans d’une valeur allant jusqu’à 5 millions d’euros par an. Le joueur de 29 ans est un habitué du Real Madrid, enregistrant une passe décisive dans le classique contre Barcelone.